Un simulacro de ataque sorpresa sume a Seúl en el caos

La capital surcoreana, Seúl, se vio envuelta este jueves en el caos durante un reciente simulacro de ataque, diseñado para preparar a la población ante posibles amenazas procedentes del norte de la Península. La actividad, que se llevó a cabo en medio de una creciente tensión regional con Pionyang, generó confusión entre los ciudadanos, quienes no estaban completamente informados sobre el ejercicio.

Los sonidos de sirenas y las instrucciones de evacuación provocaron pánico en varias áreas, con numerosos residentes asustados sin saber si se trataba de un ejercicio o una situación real. Las autoridades locales han reconocido que la falta de comunicación efectiva contribuyó al desorden, lo que llevó a un aumento en la ansiedad entre la población.

«Creo que faltó información sobre el simulacro. Mi GPS no paraba de darme direcciones diferentes y me hacía dar vueltas en círculos, así que me sentí atascada», trasladó Kim So-hyeong, una ciudadana surcoreana que conducía por el centro, al diario The Straits Times. El ensayo incluía, además, la respuesta a un ataque norcoreano con drones y a incidentes terroristas, pero se canceló un ejercicio previsto para hacer frente a globos cargados de basura, según informa la prensa local.

Este simulacro, que tenía como objetivo mejorar la preparación ante emergencias y guarda relación con las maniobras militares conjuntas en curso entre Estados Unidos y Corea del Sur conocidas como «Ulchi Freedom Shield», terminó siendo un recordatorio de la fragilidad de la calma en la región y la necesidad de una mejor coordinación y comunicación en situaciones de crisis.