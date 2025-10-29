Wilders lidera los sondeos en las elecciones de Países Bajos

Países Bajos celebra hoy sus terceras elecciones en cinco años, unos comicios que apuntan a una victoria del Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders, que defiende una agenda antiinmigración y nacionalista. Sin embargo, las últimas encuestas muestran que la alianza entre socialdemócrata y verdes (GroenLinks-PvdA lograrían 24 escaños y los democristianos (CDA), con 22, se están acercando a los 29 diputados del PVV, lo que indica un resultado ajustado y ninguna vía clara para que Wilders forme Gobierno incluso si gana.

La votación sigue siendo muy impredecible, ya que dos tercios de los votantes indican que aún no han decidido a quién votarán, según los medios locales holandeses. De ahí que los partidos más pequeños podrían marcar una verdadera diferencia

En 2023, las elecciones holandesas estuvieron dominadas por una reñida carrera entre el PVV liderado por Wilders (37 escaños) y GroenLinks-PvdA (25 escaños), con el excomisario europeo para el Pacto Verde, Frans Timmermans, al mando del partido.

Tradicionalmente, el sistema holandés considera que múltiples partidos, aunque más pequeños, desempeñan un papel clave en la formación del Gobierno. Sin embargo, en 2023, se observó una bifurcación del electorado, que se decantó por la derecha o el centro izquierda, lo que dejó poco margen para los partidos más pequeños e indicó una profunda división ideológica entre los holandeses.

Esta vez, las encuestas muestran que los partidos más pequeños, de centro, obtendrán mejores resultados en comparación con la elección anterior, lo que podría dificultar aún más la formación de una mayoría en el Parlamento. En el sistema holandés, donde ningún partido obtiene la mayoría absoluta, una combinación de partidos necesitaría 76 escaños para poder formar un gobierno.

Sondeos elecciones Países Bajos T. Gallardo LA RAZÓN

Además del PVV y GroenLinks-PvdA, que vuelven a liderar las encuestas, la CDA está en ascenso y ahora se proyecta que obtenga 22 escaños (17 escaños más que en 2023). Le siguen los liberales de derechas del VVD (20 escaños) y los liberal demócratas D66 (17 escaños) y los partidos de extrema derecha JA21 (9 escaños) y el Foro para la Democracia (FvD) con 6. Al menos cinco partidos tendrán que trabajar juntos para formar un nuevo Gobierno, según los últimos resultados de las encuestas.

El recién llegado Henri Bontenbal, el exconsultor de energía y sostenibilidad de 42 años que comenzó a dirigir el CDA en 2023, es un serio candidato para convertirse en el próximo primer ministro de Países Bajos. Las encuestas sugieren que el democristiano es visto como el candidato de compromiso para múltiples partidos, de izquierda y derecha, que lo preferirían al mando del próximo Gobierno en lugar de a Wilders.

La agenda de Bontenbal de «decencia y respeto» y «volver al trabajo» –en referencia al estancamiento tras el colapso del Gobierno anterior en junio, solo un año después de asumir el cargo por un conflicto sobre migración– parece estar resonando entre los votantes. El Ejecutivo saliente, encabezado por el exjefe del servicio de inteligencia, Dick Schoof, se enfrentó a controversias y divisiones internas en torno a políticas migratorias de línea dura.

Tras convertirse en el partido más grande en 2023, Wilders rechazó el papel de primer ministro, pero en su lugar tomó un asiento en el Parlamento en una medida de compromiso. Es poco probable que los futuros socios de la coalición acepten tener a Wilders (62 años), líder del PVV desde 2005, como primer ministro, ya que se le considera una figura divisiva, aunque es popular entre el público conservador holandés.

Sin embargo, el apoyo a los partidos de extrema derecha sigue siendo central. En 2023, los partidos nacionalistas y antiinmigrantes PVV, FVD, JA21 y BBB (un partido centrado en los agricultores) obtuvieron 48 escaños en total. Las proyecciones actuales muestran el mismo resultado, pero la distribución de escaños es diferente. Este equilibrio de poder podría ser clave a la hora de formar Gobierno. Aunque el PVV sigue siendo el más popular, las encuestas sugieren que perdería 8 escaños. Se prevé que JA21 obtenga 9 escaños, 8 más que solo uno en 2023, y se proyecta que FVD obtenga seis, tres más que la última vez.