Ucrania mantiene una reunión con asesores de seguridad europeos para abordar "los próximos pasos"

El jefe de la delegación de Ucrania para las conversaciones de paz, Rustem Umerov, ha mantenido este miércoles una reunión "productiva" con asesores de seguridad nacional europeos para abordar "los próximos pasos" en el proceso diplomático y las garantías de seguridad de cara a un acuerdo para poner fin a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022. "Hoy he mantenido en Bruselas una reunión productiva durante varias horas con asesores de seguridad nacional de Alemania, Francia, Italia, Polonia, Finlandia y Reino Unido. También había representantes de la Unión Europea (UE) y de la OTAN", ha indicado a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Así, ha manifestado que durante el encuentro ha trasladado "una actualización detallada" sobre los recientes contactos con Estados Unidos en la ciudad suiza de Ginebra, y en Miami, así como "los siguientes pasos en el proceso diplomático". "Es importante que Europa siga siendo una parte activa en esto, tanto para lograr la paz como para determinar la arquitectura de seguridad futura", ha explicado, antes de incidir en que "es necesario desarrollar un marco de garantías de seguridad que sea real y efectivo" para lograr "la seguridad a largo plazo de Ucrania y de toda Europa".

"Hemos acordado seguir trabajando de cerca, coordinando nuestras posiciones para lograr una paz justa y duradera para Ucrania", ha zanjado Umerov, después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, adelantara que el objetivo de la reunión en Bruselas era informar sobre los contactos del martes entre el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Los contactos se enmarcan en un nuevo impulso para intentar lograr una solución negociada al conflicto -iniciado por la orden de invasión firmada por Putin, cuyas tropas ocupan parcialmente el este de Ucrania- a partir de la última propuesta presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump.