Hoy, hace 23 años, Al Qaeda llevó a cabo ataques de gran alcance en suelo estadounidense: contra el World Trade Center (se estima que hubo 1.600 muertos en la Torre Norte y otros 1.000 en la Torre Sur) y el Pentágono (125 muertos), secuestró los vuelos 11 (92 muertos) y 77 (64 muertos) de American Airlines y 175 (65 muertos) y 93 (44 muertos) de United Airlines.

Aunque15 de los 19 perpetradores eran saudíes que actuaban como miembros individuales de Al Qaeda, el cerebro de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammad, era, en el período anterior a los ataques, un empleado del Estado de Qatar y disfrutaba del refugio seguro que éste le otorgaba, recuerda MEMRI.

Durante su tiempo como empleado del Ministerio de Electricidad y Agua de Qatar, participó en actividades terroristas, como intentos de asesinar al Papa Juan Pablo II durante su visita a Manila y derribar aviones civiles en el Pacífico (el complot de Bojinka), ya que estaba bajo el patrocinio del ministro de Awkaf de Qatar, Abdallah bin Khaled Aal Thani, de la familia gobernante de Qatar.

El acuerdo de culpabilidad de este individuo, que fue anulado por el secretario de Defensa de los EE.UU, Lloyd Austin, habría sacado a la luz documentos nuevos y antiguos sobre el papel de KSM en ataques terroristas contra Estados Unidos y otros países mientras trabajaba como empleado del estado de Qatar. Los documentos también revelan que Qatar facilitó las actividades de KSM y su huida del arresto por parte del FBI. Cuando los agentes llegaron a Doha en 1996 para detener a KSM, los únicos que supuestamente fueron informados de ello, de forma confidencial, fueron el emir de Qatar y el palacio. En cuestión de horas, KSM había desaparecido.

La fuga de KSM de Qatar también fue revelada por Richard Clarke, asesor antiterrorista de los presidentes Bill Clinton y George H. W. Bush, en su libro de 2004 Against All Enemies: Inside America's War on Terror. mAfirmó que un informe afirmaba que KSM se había enterado del plan estadounidense para capturarlo: "Estábamos, por supuesto, indignados por la seguridad qatarí y asumimos que la filtración venía de dentro del palacio". KSM había "huido del país con un pasaporte proporcionado por el Ministerio de Asuntos Religiosos [qatarí]". Ese ministerio gubernamental estaba dirigido por Abdullah bin Khalid Aal-Thani, miembro de la familia gobernante. El papel de Qatar al permitir que KSM escapara al arresto del FBI (solo para luego continuar con ataques terroristas como el 11 de septiembre) constituye una importante acusación política y criminal contra el gobierno de Qatar, subraya el digital.

Desde la década de los 90, el gobierno estadounidense ha divulgado gradualmente información sobre las actividades terroristas de KSM. La confesión de KSM en Guantánamo apareció en los medios estadounidenses en 2007, cuando las víctimas aún podían demandar a Qatar para obtener una indemnización. Recientemente, se ha revelado más información, tras la decisión (ahora revocada) del gobierno estadounidense de llegar a un acuerdo con él.

Aunque KSM admitió todos estos crímenes después de que la CIA aplicara técnicas de "interrogatorio mejorado" altamente controvertidas tras ser detenido en 2003, ya era buscado (por el FBI y otras agencias) mucho antes por múltiples ataques terroristas. Estos incluyeron el atentado al World Trade Center de 1993 (por el que fue acusado; después, a principios de 1996, huyó a Pakistán desde Qatar para evitar ser capturado por las autoridades estadounidenses). También incluyó el complot Bojinka - los complots de 1994 y 1995 contra aviones en Filipinas que se consideraron un ensayo para el 11 de septiembre, el complot para asesinar al Papa Juan Pablo II y otros crímenes. Además, hay más evidencia de su participación en otras acciones - como el 11 de septiembre y el espantoso asesinato del periodista Daniel Pearl en 2002 - independientemente de cualquier dato derivado del interrogatorio de la CIA. Según la confesión de KSM publicada por el Pentágono, supuestamente es responsable de los siguientes ataques terroristas que planeó, dirigió o ejecutó.

Khalid Sheikh Mohammed (KSM) participó activamente en actividades y planes terroristas mientras residía en Qatar a mediados de la década de 1990. Según el Informe de la Comisión del 11 de septiembre , se trasladó a Qatar a petición del gobierno qatarí. En Qatar, KSM trabajaba para el Ministerio de Electricidad y Agua.

A pesar de la existencia de la confesión de KSM, y a pesar de la información contenida en todos los documentos mencionados anteriormente sobre el papel y la complicidad de Qatar en sus actividades terroristas, las sucesivas administraciones estadounidenses no han adoptado medidas punitivas contra este país.