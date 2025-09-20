Un trabajador muere aplastado por una máquina robótica en una pizzería de Wisconsin

Un trágico accidente ocurrió en la planta de Palermo’s Pizza en West Milwaukee, Wisconsin, EE UU, donde un trabajador de 45 años, identificado como Robert Cherone, perdió la vida tras ser aplastado por una máquina robótica mientras realizaba su turno matutino, según informó People.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 6:30 a.m., cuando Cherone estaba trabajando en la planta de producción de pizzas congeladas. A pesar de los esfuerzos inmediatos de los equipos de emergencia, fue declarado muerto en el lugar.

Las autoridades locales, junto con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Oficina del Forense del Condado de Milwaukee, han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

La portavoz de Palermo’s Pizza, Rebecca Schimke, expresó su pesar por el incidente, calificándolo como un “accidente trágico” y aseguró que la empresa está cooperando plenamente con las autoridades y brindando apoyo a la familia de Cherone y a sus compañeros de trabajo.

Por su parte, Stephanie Bloomingdale, presidenta de la AFL-CIO de Wisconsin, destacó la importancia de la seguridad laboral y la necesidad de una colaboración estrecha entre trabajadores, empleadores y agencias gubernamentales para prevenir futuros accidentes.