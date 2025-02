El contacto directo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para hablar del fin de la guerra en Ucrania no representa ninguna "traición" a Kiev, aseguró este jueves el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth. "Obviamente no es una traición", dijo el jefe del Pentágono en la sede la OTAN, en Bruselas, para añadir que existe un "reconocimiento de que Estados Unidos está comprometido con una paz negociada" al conflicto.

Estas declaraciones han generado una ola de críticas de varias figuras políticas dentro de Estados Unidos. El senador Richard Blumenthal calificó el mensaje de Hegseth como una "rendición y traición" a Ucrania, argumentando que esto equivale a abandonar a Ucrania y socavar la seguridad de los aliados europeos. De manera similar, el representante Don Bacon enfatizó la importancia de reconocer quién inició la guerra y quién es responsable de los bombardeos indiscriminados de ciudades. El senador Adam B. Schiff criticó que Trump llamara primero a Rusia, a la que calificó como "nuestro enemigo", antes de llamar a Ucrania, "nuestro aliado".

Además, líderes europeos también han expresado opiniones duras contra la Casa Blanca. El expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, subrayó la necesidad de una "PAZ JUSTA", que involucre a Ucrania, Europa y Estados Unidos. Marko Mihkelson, político estonio, advirtió que el día de hoy (por ayer) podría pasar a la historia como un día oscuro para Europa, e instó a los líderes europeos a tomar las riendas de su destino. Kaja Kallas, la principal diplomática de la UE, reafirmó que la independencia e integridad territorial de Ucrania son incondicionales y destacó la necesidad de que Europa juegue un papel central en el fortalecimiento de Ucrania

Según el diario "Politico", las relaciones de la UE con la nueva administración estadounidense son "tan malas que prácticamente no existen". Los diplomáticos europeos "no parecen saber cómo reaccionar" a las declaraciones de Trump y del jefe del Pentágono sobre las pretensiones "poco realistas" de Ucrania de volver a las fronteras anteriores a 2014 y su adhesión a la OTAN.

Tras la conversación con Trump, Volodimir Zelenski afirmó que Ucrania "quiere la paz más que nadie" y respaldó las palabras del republicano Let's Get It Done ("hagámoslo"). El jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andriy Yermak , dijo que tras la conversación entre Trump y Zelenski, afirmó que las partes "acordaron iniciar el trabajo de los equipos sobre las cuestiones de una conclusión justa" del conflicto, recuerda RBC.