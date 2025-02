Última hora de la guerra de Ucrania, en directo: Trump y Putin acuerdan negociar el fin de la guerra y Europa se queda fuera

Se abre una ventana para la paz en Ucrania, pero también para la decepción. Tras casi tres años de guerra, Kiev se asoma al final de la guerra, pero podría perder territorio en el este y Crimea y quedarse fuera de la OTAN. EEUU tiene planes para Ucrania y así lo ha hecho saber el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se reunirá con Vladimir Putin "por primera vez" en Arabia Saudí. Trump ha asegurado que puede decir "con confianza" que el líder ruso busca ponerle fin a la guerra de Ucrania. "Nos reuniremos en Arabia Saudí y veremos si podemos hacer algo, pero queremos poner fin a esa guerra", ha resaltado Trump en declaraciones desde el Despacho Oval, agregando que tanto Putin como el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quieren la paz. El inquilino de la Casa Blanca espera que Putin viaje a Estados Unidos y que él le devuelva la visita en Rusia. Preguntado por la posibilidad de viajar a Ucrania, Trump ha dejado abierta la puerta, si bien no ha dado más detalles al respecto. El magnate también ha valorado como "poco probable o poco práctico" que Ucrania pueda recuperar los territorios tomados por las fuerzas rusas o que se una a la OTAN, validando así las declaraciones previas del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. "No estoy emitiendo una opinión al respecto, pero he leído mucho y mucha gente piensa que eso es poco probable. Algo de eso volverá. Creo que algo de eso (esa tierra) regresará (a manos ucranianas)", ha resaltado, agregando que "está de acuerdo" en descartar la membresía de Kiev a la Alianza Atlántica.