Trump se comprometió a no permitir a Israel anexionar Cisjordania, según Politico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió con líderes árabes y musulmanes a no permitir a Israel anexionar Cisjordania, informó este miércoles Politico. Así lo compartía EFE.

Trump se reunió el martes, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan; el emir de Catar, Sheik Tamim Bin Hamad Al-Thani, así como con representantes de Egipto, Indonesia, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, con quienes discutió sobre la situación en Gaza.

Según dos personas cercanas a la conversación, Trump presentó una propuesta para terminar las hostilidades en el enclave palestino, en la que figuraba el compromiso de impedir la anexión israelí de Cisjordania y más detalles sobre gobernanza y seguridad en la zona tras el conflicto.

Otras dos fuentes aseguraron al medio que el mandatario estadounidense se mostró firme con este asunto y prometió que el Gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no absorberá el territorio palestino. Actualmente, la ocupación de Cisjordania está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia.

Tras la reunión, de la que no han trascendido demasiados detalles, Erdogan aseguró que había sido un encuentro "fructífero", según dijo en una entrevista con el canal Fox News. Trump se ha opuesto al reconocimiento de un Estado palestino al que se han sumado diez países en los últimos días, lo que lleva el total a 157 de los 193 Estados con presencia en la ONU.

Tras esta oleada de reconocimientos, Netanyahu aseguró que daría su "respuesta" a estas acciones a su retorno a Israel tras participar en la Asamblea General de la ONU. Después de que varios países anunciaran su intención de reconocer a Palestina este verano, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, presentó una propuesta para que Israel se anexione el 82 % de Cisjordania, un paso que medios israelíes ven como probable.

La anexión completa de Cisjordania pondría en peligro la continuidad de los Acuerdos de Abraham, el pacto de normalización diplomática entre Israel y varios estados árabes, impulsado por la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, según dos de las fuentes de Politico. Netanyahu se reunirá con Trump, su principal aliado, el próximo lunes 29 en Washington.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican como un genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, donde ya hay más de 65.200 muertos, entre ellos más de 19.000 niños, según cifras palestinas.