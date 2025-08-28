Trump se dirigirá por primera vez en su mandato a la Asamblea de la ONU el 23 de septiembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el martes 23 de septiembre de 2025, según ha confirmado este jueves la Casa Blanca.

Trump tiene previsto viajar a Nueva York el día anterior, el 22 de septiembre, para participar en este importante foro diplomático que marca el inicio del debate general de la ONU. Esta será su primera intervención en este foro como presidente durante su segundo mandato.

La 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU —que se celebra de septiembre de 2025 a septiembre de 2026— abrirá el debate general ese mismo día, en el que líderes de diversos países expresarán sus visiones sobre temas globales como paz, desarrollo y derechos humanos bajo el lema elegido por la presidencia, Annalena Baerbock, que busca fomentar la colaboración entre naciones.

La intervención de Trump adquiere especial relevancia, ya que se produce en un contexto internacional marcado por los conflictos en Ucrania, la tensión con Rusia y las muertes diarias de palestinos causadas por el gobierno israelí, y será su primera aparición en la ONU desde que asumió su segundo mandato. Analistas y líderes mundiales seguirán con atención su discurso para evaluar la postura de Estados Unidos frente a estas crisis.

Asimismo, este viaje refuerza la importancia de la diplomacia estadounidense en los grandes foros multilaterales, en un momento en que la comunidad internacional espera señales claras sobre posibles soluciones a conflictos globales y compromisos estratégicos por parte de Washington.