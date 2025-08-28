La gobernadora de la Reserva Federal estadounidense demanda a Trump por intentar despedirla

Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, ha interpuesto una demanda federal contra el presidente estadounidense Donald Trump, desafiando su intento de despido basado en acusaciones no comprobadas de fraude hipotecario.

La demanda, presentada en un tribunal de Washington, busca impedir lo que los abogados de Cook describen como un "intento ilegal" de destitución. Según la legislación vigente, un gobernador federal solo puede ser removido "por causa", lo que requiere evidencia sólida de negligencia o mala conducta.

Cook ha contratado al reconocido abogado Abbe Lowell para defender su posición, argumentando que su despido violaría sus derechos constitucionales de debido proceso. Su mandato, que se extiende hasta 2038, añade peso a su argumento de protección institucional.

Las acusaciones iniciales de fraude hipotecario, planteadas por Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, carecen hasta ahora de evidencia concluyente. Cook, quien percibe un salario anual de 225,700 dólares, ha negado categóricamente cualquier irregularidad.

El historial de Cook, que incluye colaboraciones con administraciones demócratas, añade un aliciente de polémica por parte de la Administración Trump. La Casa Blanca, a través de su portavoz Kush Desai, defiende la decisión del presidente, argumentando que el despido busca mejorar la responsabilidad y credibilidad de la institución.