Trump equipara a Ucrania con Rusia: "Sancionaré a los dos si no paran la guerra. Y seré muy duro"

El presidente estadounidense, Donald Trump, demostró este jueves que se le está acabando la paciencia no solo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien ha amenazado repetidamente en las últimas semanas con tomar acciones contra su país, sino también (de nuevo) con su homólogo ucraniano, Volodomir Zelenski.

Trump advirtió este jueves de la posibilidad de imponer sanciones "muy duras" no solo contra Rusia sino también contra Ucrania si la guerra entre los dos países no finaliza y no se pone fin al conflicto enquistado desde hace 40 meses.

"Cuando vea el momento en que esto no va a parar seré muy, muy, muy duro. Y, para ser sincero, podría serlo sobre ambos países. Se necesitan dos para bailar el tango, pero serán muy duras, ya sea sobre Rusia o cualquier otro", dijo en el Despacho Oval preguntado sobre la imposición de sanciones.