Trump ordena paralizar toda la ayuda militar en curso a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó paralizar toda la ayuda a Ucrania, incluso la que ya está comprometida o en camino a su destino, según reportaron varios medios estadounidenses. Esta medida detiene la entrega del armamento o equipamiento ya en territorio de Polonia y listo para su última entrega a los ucranianos, especifica Fox News.

El lunes, el expresidente Trump redobló sus críticas al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, apenas unos días después de que su reunión en la Oficina Oval se descarriló, atacando un recientee comentario de su homólogo, sobre que el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia está lejos de alcanzarse.

"¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelensky, y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo!", dijo Trump en Truth Social.

"Es lo que estaba diciendo, este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos. Y Europa, en la reunión que tuvieron con Zelensky, declaró claramente que no pueden hacer el trabajo sin EE.UU. – Probablemente no sea una gran declaración en términos de demostrar fuerza contra Rusia. ¿En qué están pensando?", añadió el mandatario republicano.

En respuesta, Zelensky afirmó que "Necesitamos una paz real" e insistió en la necesidad de garantías de seguridad, asegurando que sigue trabajando con sus socios estadounidenses y europeos. "Es muy importante que intentemos hacer que nuestra diplomacia sea realmente sustantiva para acabar con esta guerra lo antes posible", declaró el líder ucraniano en X.

Antes, Zelensky había mencionado que cree que la relación entre Estados Unidos y Ucrania continuará, a pesar del tenso enfrentamiento en la Casa Blanca, pero agregó que un acuerdo para poner fin a la guerra "sigue estando muy, muy lejos". Después de la desastrosa reunión en la Oficina Oval, Trump también acusó al presidente ucraniano de no estar "listo para la paz", llamándolo "irrespetuoso" y afirmando que solo tiene una posibilidad de "salir bien librado gracias a nosotros".

Zelensky ha dicho desde entonces que no se disculpará por la tensa reunión, incluso tras ser preguntado en directo durante una entrevista con FOX. Mientras tanto, Trump ha sostenido frente a periodistas que el mandatario ucraniano "sobrevaloró su posición".

La tensión ha crecido tanto que el próximo paso de Donald Trump podría ser eliminar parcial o definitivamente la ayuda militar a Ucrania, según informó primero el New York Times, antes de que se confirmase una reunión de altos funcionarios de la Casa Blanca para discutir este punto, pero también para revisar la propuesta europea. El primer ministro británico, Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron han intentado actuar como intermediarios entre Zelensky y Trump, para evitar que las relaciones entre Kiev y Washington pasen el borde de la ruptura

Ese encuentro entre altos funcionarios cuenta con la participación del asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Waltz respondió brevemente preguntas sobre Ucrania mientras se dirigía al Ala Oeste este lunes, pero se negó a decir si EE.UU. aceptaría la propuesta europea.

"Nos complace que los europeos asuman el liderazgo en la seguridad europea", dijo. "Quiero decir, eso ha sido un principio fundamental. Tienen que invertir en la capacidad para hacerlo. Sin duda, están mostrando voluntad".

Los aliados de Trump continúan ejerciendo presión sobre Zelensky, y durante el fin de semana, varios sugirieron que el presidente ucraniano debería incluso considerar renunciar para facilitar el camino hacia las negociaciones. La respuesta agresiva de la administración republicana ha sido una sorpresa para algunos, que veían, por ejemplo, a Rubio y Waltz como los miembros más duros del gabinete de Trump en lo que respecta a Rusia, pero han adoptado ahora sus críticas —y las de JD Vance— hacia Ucrania a medida que las tensiones han aumentado.

Waltz,de hecho, dijo recientemente en una entrevista cuando se le preguntó si el presidente ucraniano estaba capacitado para liderar el país, que "lo que ocurrió el viernes realmente dejó eso en el aire".

En este contexto, la cadena Fox News informa que el tan planeado acuerdo sobre minerales entre Ucrania y Estados Unidos, que Trump afirmó proporcionaría ciertas garantías de seguridad a Kiev, no se firmará "hasta que Zelensky salga frente a las cámaras y haga una disculpa pública explícita por su comportamiento en la Oficina Oval durante esa reunión", según fuentes del medio. Parece ser la estrategia de doblegar a Zelensky la que el gobierno estadunidense intenta llevar hasta las últimas consecuencias, en un intento quizá -dicen los analistas- de forzar cualquier tipo de acuerdo que ponga a Trump frente a las cámaras como el hombre que pudo acabar la guerra.