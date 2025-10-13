Estancos
El precio del tabaco cambia en todos los estancos: estas son las marcas afectadas
Conoce las nuevas tarifas de venta al público de cigarros cigarritos y picaduras de pipa que han entrado en vigor
El tabaco vuelve a cambiar de precio. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, como cigarros, cigarritos y picaduras de pipa. La Resolución del 10 de octubre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir del sábado 11 de octubre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.
Según el documento oficial, los nuevos precios del tabaco se aplican en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. Entre las marcas de tabaco que modifican sus precios se encuentran algunas muy conocidas como Candlelight o Montecristo.
Durante las últimas semanas, también ha variado el coste de marcas muy consumidas como Chesterfield, Winston o Fortuna. Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en las siguientes marcas de productos tabacaleros:
Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares
CIGARROS Y CIGARRITOS
Euros/Unidad
CANDLELIGHT
- Candlelight Club Havana (50). 0,18
MONTECRISTO
- Montecristo Open Slam (20).25,00
PICADURAS DE PIPA
Euros/Unidad
- Al Fakher Black Mist (250 g).16,90
- Kingston Special Edition (100 g).7,50
Nuevos precios del tabaco en Cauta y Melilla
PICADURAS DE PIPA
Euros/Unidad
- Al Fakher Black Mist (250 g). 9,95
