El precio del tabaco cambia en todos los estancos: estas son las marcas afectadas

El tabaco vuelve a cambiar de precio. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, como cigarros, cigarritos y picaduras de pipa. La Resolución del 10 de octubre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir del sábado 11 de octubre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

Según el documento oficial, los nuevos precios del tabaco se aplican en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. Entre las marcas de tabaco que modifican sus precios se encuentran algunas muy conocidas como Candlelight o Montecristo.

Durante las últimas semanas, también ha variado el coste de marcas muy consumidas como Chesterfield, Winston o Fortuna. Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en las siguientes marcas de productos tabacaleros:

Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/Unidad

CANDLELIGHT

Candlelight Club Havana (50). 0,18

MONTECRISTO

Montecristo Open Slam (20). 25,00

PICADURAS DE PIPA

Euros/Unidad

Al Fakher Black Mist (250 g). 16,90

16,90 Kingston Special Edition (100 g). 7,50

Nuevos precios del tabaco en Cauta y Melilla

PICADURAS DE PIPA

Euros/Unidad