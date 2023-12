Trump no tiene inmunidad presidencial frente a las demandas civiles por el 6 de enero

El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano, Donald Trump, no goza de inmunidad frente las demandas civiles presentada en su contra por los incidentes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 que provocaron la muerte de al menos siete personas.

Por de pronto, la sentencia sienta un precedente. El esperado fallo del tribunal federal de apelaciones de Washington, que responde a las demandas presentadas por agentes de la Policía del Capitolio y demócratas en el Congreso, promete tener implicaciones en los próximos meses.

El juez instructor de la causa, Sri Srinivasan, sostiene en su escrito que no todo lo que un presidente hace mientras está en el cargo está protegido de la responsabilidad. De acuerdo con la opinión jurídica del magistrado expresada en la sentencia, el inquilino de la Casa Blanca «no pasa cada minuto de cada día ejerciendo responsabilidades oficiales. Y cuando actúa al margen de las funciones de su cargo, no sigue gozando de inmunidad (…) Cuando actúa a título no oficial y privado, está sujeto a demandas civiles como cualquier ciudadano particular». Una postura compartida plenamente por el juez Greg Katsas y parcialmente por la magistrada Judith Rogers.

El dictamen del tribunal traza una divisoria entre el discurso de campaña que un presidente puede pronunciar durante una reelección y los actos oficiales de la Presidencia. Por tanto, las demandas contra Trump por su papel en el asalto al Capitolio tendrán recorrido y seguirán adelante las tres que ya han sido presentadas por parte de agentes de policía del Capitolio y miembros del Congreso que buscan reparación a nivel físico y mental por las secuelas ocasionadas por el ataque.

Los demandantes se acogen a una ley de más de un siglo de antigüedad que prohíbe el uso de la fuerza, amenazas o intimidación para impedir a los responsables del Gobierno que cumplan con sus deberes y permite que cualquier persona perjudicada por tales acciones cobre una indemnización.

El magnate es, a su juicio, el primer responsable de violar una ley diseñada en su día para combatir la violencia del Ku Klux Klan después de la Guerra Civil, por instigar a sus seguidores.

Mientras, el equipo legal de Trump apela a una doctrina de «inmunidad absoluta» frente a daños y perjuicios causados por sus actos en el ejercicio de la Presidencia. El precandidato republicano, favorito para concurrir en noviembre de 2024, podrá impugnar los hechos del caso a medida que avancen las demandas, así como defender la doctrina de sus abogados con nuevos argumentos antes de que las demandas del 6 de enero pasen a extensas fases de recopilación de pruebas.