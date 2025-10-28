Ucrania difunde el video del ataque que habría matado al hijo de un general ruso

El servicio de inteligencia militar de Ucrania (HUR) difundió un video en el que se observa un ataque aéreo contra una posición rusa en la región de Zaporiyia, en el sur del país. Según la versión oficial ucraniana, el bombardeo, ejecutado el 15 de octubre, destruyó un emplazamiento de drones del ejército ruso en el distrito de Vasylivka. En el lugar se encontraba el teniente Vasily Marzoev, de 21 años, quien habría muerto junto con varios soldados. Marzoev era hijo del teniente general Arkady Marzoev, comandante del 18.º Ejército de Armas Combinadas de Rusia.

El video, publicado por la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano y replicado por cuentas como WarTranslated, muestra imágenes de un dron que localiza una posición enemiga antes del impacto de una bomba guiada. Medios ucranianos como NV.ua y Liga.net confirmaron la difusión del material y vincularon el ataque con la eliminación del joven oficial ruso. Fuentes rusas reconocieron la muerte de Vasily Marzoev días después, aunque sin confirmar los detalles del operativo.

De acuerdo con las informaciones, el teniente Marzoev comandaba un pelotón de reconocimiento del 108.º Regimiento Paracaidista de la 7.ª División de Asalto Aéreo de la Guardia y llevaba meses combatiendo en Ucrania. Su padre, Arkady Marzoev, ha sido señalado por Kiev de presuntas violaciones a los derechos humanos durante la ofensiva rusa, acusaciones que Moscú no ha comentado públicamente.

Hasta el momento, la autenticidad del video no ha sido verificada de forma independiente. Medios internacionales como Kyiv Post han señalado que no pudieron confirmar de manera autónoma la ubicación ni la fecha exacta de las imágenes. Sin embargo, el material audiovisual y la información proporcionada por Ucrania coinciden con los comunicados rusos sobre la muerte del joven oficial, lo que refuerza la verosimilitud del relato.