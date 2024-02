Las últimas palabras de Piñera antes de morir: "Salten ustedes antes. Si salto yo con ustedes, el helicóptero nos caerá encima a todos"

"Salten ustedes primero, porque si salto yo con ustedes, el helicóptero nos caerá encima a todos". Estas fueron las últimas palabras del ex presidente de Chile Sebastián Piñera instantes antes de morir cuando pilotaba un helicóptero en el que viajaban otras tres personas que salieron con vida. Las autoridades creen que la aeronave cayó al lago Ranco en la región de Los Ríos debido a las potentes lluvias y neblina unos minutos después de despegar. Al parecer, el fuselaje quedó a 40 metros de profundidad y el ex presidente no pudo salir debido al cinturón de seguridad.

De momento carecemos de datos con los detalles del accidente mientras los hechos permanecen bajo investigación a cargo de la fiscal Tatiana Esquivel. Junto a Piñera, experto piloto de helicópteros, viajaban Magdalena Piñera, hermana del expresidente; el empresario y amigo de la familia Ignacio Guerrero y su hijo Bautista Guerrero. Todos ellos se salvaron gracias a que Piñera logró acerca la nave cerca del lago para que los pasajeros pudieran saltar, según cuenta el medio chileno Emol.

Cuando la nave -un modelo Robinson R 66- cayó al agua a 400 metros de la casa de la que había despegado, propiedad de José Cox, empresario y amigo de Piñera desde su época de universitarios, el propio Cox salió en lancha a rescatar a las víctimas. Al parecer, Piñera no pudo quitarse el cinturón de seguridad cuando el la aeronave estaba ya dentro del agua.

Los medios chilenos han reconstruido las últimas horas del mandatario. La web "Ex-ante" explica que Piñera se había puesto en contacto con el presidente Boric para transmitirle que el equipo que había trabajado en la reconstrucción después del terremoto de 2010 estaba disponible para colaborar en la reconstrucción de las zonas arrasadas por los incendios en Valparaíso.

El lunes sostuvo una reunión con seis miembros de sus gobiernos y conversó con la actual ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. En un mensaje de whatsapp enviado este martes a las 11am, Piñera escribió: “Debemos coordinarnos para concretar nuestra colaboración”.

Posteriormente, tras almorzar en la casa de su amigo José Cox, vecinos del lugar vieron al helicóptero del ex presidente sobrevolando el lago. El día estaba nublado y pasadas las 13 horas empezó a llover. Fue entonces cuando el ex mandatario tomó el helicóptero para ir a su casa. Pero a 400 metros del lago, el aparato se precipitó al agua. Piñera no pudo salvarse.