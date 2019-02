Una discusión vecinal deriva en el incendio de un edificio en París

Un edificio de ocho plantas, en el 17 bis rue Erlanger, al suroeste de París, se convirtió ayer en una antorcha en pocos minutos. El incendio era de una «violencia increíble», según los primeros bomberos que acudieron a apagar el fuego, y anoche no descartaban encontrar otras víctimas entre los escombros. En el borde de las ventanas o en el tejado del edificio les esperaban los vecinos que habían sido sorprendidos por el humo y las llamas en pleno sueño. Algunos, desesperados, acabaron tirándose; otros esperaron angustiados la ayuda de los bomberos que, debido a la peculiar forma del edificio, no pudieron utilizar las escaleras de sus camiones y tuvieron que emplear otras técnicas para socorrerlos.

Todo comenzó en torno a la medianoche. Nicolas, uno de los residentes en el inmueble, llamó a la Policía quejándose de que la vecina tenía la música demasiado alta y no quería bajar el volumen. Él y su pareja habían estado discutiendo a gritos con la mujer sin llegar a convencerla. Los agentes se presentaron y constataron que la señora hacía comentarios «incoherentes», pero no parecía presentar ningún peligro, y se marcharon. El joven, que había salido un momento con su compañera, se cruzó a la vuelta con la vecina en las escaleras. «Me deseó suerte y dijo que me gustaban las llamas», comentó Nicolas a «Le Parisien». «Entonces sentí el olor a quemado y me di cuenta de que había prendido fuego a toda la planta». Mientras él llamaba a los bomberos e intentaba ayudar a otros a evacuar el edificio, la vecina intentaba provocar otro fuego en la calle quemando un coche y un cubo de basura.

A partir de ahí se vivieron verdaderas escenas de pánico. «Yo vivo en el octavo piso, el último», comentaba una vecina; «cuando me desperté estaba todo negro, me puse a horcajadas sobre el balcón para protegerme», añade. Charlotte, que vive junto al inmueble siniestrado, describía a los medios unas imágenes dantescas: «Había llamas por todas partes, la gente gritaba desde las ventanas, gritaban de verdad... Daba escalofríos oírlos y nos sentíamos completamente desamparados. Todos pedían ayuda y los bomberos les decían, ya llegamos, sobre todo no hagan nada, que ya llegamos». Unos 250 efectivos trabajaron durante horas en las labores de socorro y extinción. Hasta las seis de la mañana no lograron controlar el incendio.

La sospechosa de haber prendido el fuego fue detenida a primera hora de la tarde, y tras un examen médico fue trasladada a la enfermería psiquiátrica de la Prefectura de Policía. Se trata de una mujer con antecedentes psiquiátricos que ya había sido objeto de tres actuaciones judiciales, una de ellas por prender fuego a una tienda en 2016 y otra por violencia en 2018. En ambos casos, el procedimiento había sido cerrado sin consecuencias para la autora a causa de su estado psicológico.