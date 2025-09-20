El volcán Lewotobi Laki-Laki vuelve a entrar en erupción en Indonesia

El volcán Lewotobi Laki-Laki, ubicado en la isla turística de Flores en el este de Indonesia, experimentó una serie de erupciones significativas durante la noche. Las autoridades respondieron elevando el nivel de alerta al máximo y tomando medidas preventivas para garantizar la seguridad pública.

La agencia nacional de volcanología confirmó múltiples episodios eruptivos, con la erupción más intensa proyectando materiales volcánicos a una altura considerable sobre su cima. Como consecuencia directa, se suspendieron las operaciones en el aeropuerto local de Maumere.

La erupción más destacada generó una columna de materiales que se elevó hasta seis kilómetros por encima de las cumbres del volcán. Durante la madrugada, se registraron erupciones secundarias, incluyendo una que produjo una columna de ceniza de 2,5 kilómetros de altura.

Muhammad Wafid, director de la agencia geológica, emitió una advertencia crucial para residentes y turistas. Enfatizó la necesidad de mantener una distancia mínima de seis kilómetros desde el cráter, destacando los posibles riesgos para las operaciones aeroportuarias y las rutas de vuelo debido a la dispersión de cenizas volcánicas.

El Lewotobi Laki-Laki, cuyo nombre significa «hombre» en indonesio, cuenta con un historial reciente de actividad significativa. Una erupción previa en julio fue particularmente notable, con una columna de ceniza que alcanzó los 18 kilómetros de altura, lo que provocó la cancelación de numerosos vuelos en la cercana isla de Bali.

Geográficamente, este volcán de 1.584 metros de altitud está adosado al volcán Perempuan («mujer»), que alcanza los 1.703 metros y permanece menos activo en la actualidad.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos. Las autoridades indonesias mantienen la alerta máxima, continuando la vigilancia constante de la actividad volcánica para implementar medidas de protección civil y posibles restricciones en los vuelos domésticos.

La prioridad inmediata se centra en gestionar la nube de ceniza y garantizar la seguridad tanto de la población local como del tráfico aéreo en la región.