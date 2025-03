Von der Leyen cumple sus primeros cien días de mandato con el rearme como máxima prioridad

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hecho este domingo balance de sus primeros cien días de mandato (un hito que oficialmente tendrá lugar el próximo martes), en un momento en el que el club comunitario empieza a asumir una nueva mentalidad bélica, desconocida desde los tiempos de la Guerra Fría.

Tras recibir el respaldo de los socios europeos este pasado jueves a su plan de rearme de 800.000 millones de euros, Von der Leyen ha intentado hacer difíciles equilibrios entre la necesidad de impulsar una mayor soberanía europea en el ámbito de la Defensa mientras el bloque comunitario intenta no romper los puentes con Estados Unidos. De hecho, Von der Leyen no descarta reunirse con Donad Trump en persona, “cuando llegue el momento”, a pesar de que el inquilino de la Casa Blanca no esté demostrando demasiado interés.

A pesar de las tensiones con la nueva Administración, Von der Leyen ha señalado que Estados Unidos sigue siendo un “aliado de la Alianza Transatlántica”, aunque “existen puntos de discusión “. En cuanto a la posibilidad de que la UE invierta más en su propia Defensa en el seno de la Alianza, la política alemana ha defendido la necesidad de que “Europa de un paso adelante” ,ya que ser aliados no significa “que haya un desequilibrio en la responsabilidad o carga” y que el patrón vigente en los últimos 25 o 30 años deber perpetuarse, en referencia al bajo gasto de los europeos durante los últimas décadas.

En el año 2014 (tras la anexión de Crimea por parte de Rusia), los aliados pusieron como meta gastar el 2% del PIB en defensa en una década. Ahora tan solo dos tercios de los países lo cumplen ( España es el último de la lista) y se espera que en la cumbre de la Haya que se celebrará en junio se establezca una nueva metaque sobrepase el 3%.

Se espera que el próximo 19 de marzo Von der Leyen presente su libro blanco en el que detallará las propuestas legislativas para desarrollar su plan de rearme por valor de 800.000 millones de euros. A pesar del respaldo inicial por parte de los Veintisiete la semana pasada, algunos países comienzan a exigirmás ambición. Algunos -entre ellos, Polonia y España- quieren que el nuevo instrumento para movilizar 150.000 millones de euros en capacidades conjuntas, tenga no solo créditos reembolsables sino también transferencias a fondo perdido, a imagen y semejanza del fondo post- pandemia Next Generation EU. Francia, además, considera que la cifra de 150.000 millones de euros resulta insuficiente y debe ser mayor.

Aunquevon der Leyenha aclarado que “nada está fuera de la mesa”, también ha señalado que, por el momento, está centrada en concretar la propuesta presentada la semana pasada que tan solo contempla créditos blandos y no subvenciones directas

Además, la política alemana también ha anunciado que, a partir de ahora, se pondrá en marcha un nuevo formato denominado “consejo de comisarios de la defensa” que aglutinará a todos los miembros del Ejecutivo comunitario con el fin de abordar de manera periódica las amenazasa las que se enfrenta la UE. Al ser preguntada por los detalles, la política alemana no ha aclarado la periodicidad de estos encuentros, tan solo que estas reuniones abordarán la seguridad europea desde todos los ámbitos: desde amenazas híbridas como las llegadas masivas de migrantes a los chantajes energéticos llevados a cabo por terceros países.

Entre los hitos de sus primeros 100 días de gobierno,Von der Leyen ha señalado la firma del acuerdo comercialcon Mercosur (que aún debe ser refrendado por las capitales europeas; el acercamiento a otras potencias como la India (se espera que este año se concluya elacuerdo comercial) o las diferentes propuestas ómnibus para aligerar la burocracia europea y que la economía comunitaria gane competitividad frente a Estados Unidos y China. Una mayor flexibilidad que también se trasladará enlicitaciones europeas para la política de defensa, en aras de impulsar la industria armamentística europea y depender menos de EEUU (un 80% de los pedidos europeos siguen siendo Made in USA).

Además, Von der Leyen también ha anunciado que este próximo martes, cuando se cumplen los primeros 100 días de gobierno, presentará su plan para agilizar los retornos de los inmigrantes ilegales. “Propondremos normas comunes para las devoluciones, con una nueva orden europea de devolución y el reconocimiento mutuo de las decisiones de devolución y el reconocimiento mutuo de las decisiones de devolución por parte de los Estados miembros”