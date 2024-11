"Muchos votantes sienten que Trump puede hacer un mejor trabajo en economía e inmigración"

¿Por qué Harris no despega en las encuestas pese al entusiasmo inicial?

Algunas encuestas han mostrado un descenso en el apoyo popular a Kamala Harris, aunque la mayoría coincide en que está prácticamente empatada con Donald Trump a dos semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El entusiasmo por la candidatura de Harris llegó a su punto máximo (con un 47 por ciento de la intención del voto, comparado con el 43 por ciento para Trump) poco después de la Convención Demócrata a fines de agosto pasado. Tal parece que ahora no logra despegar frente a Trump por varias razones, entre ellas porque muchos votantes sienten que Trump puede hacer un mejor trabajo que Harris en asuntos como la economía y la inmigración. Además, Trump ha aumentado sustancialmente su apoyo en algunos sectores poblacionales clave como los latinos y los afroamericanos. Una pequeña proporción del electorado (entre 2 y 5 por ciento) aún se mantiene indecisa.

¿Puede la participación de los jóvenes inclinar la balanza?

Una encuesta de NBC/Generation Lab, divulgada el pasado 22 de octubre, encontró que Harris le lleva una ventaja de veinte puntos a Trump (60 frente a 40 por ciento) entre las personas entre 18 y 34 años. No hay duda de que los jóvenes pueden inclinar la balanza a favor de la candidata demócrata, pero hay que ver si saldrán a votar en números significativos en los próximos comicios o si mantendrán una tasa elevada de abstención electoral, como lo han hecho tradicionalmente.

¿Y el voto latino? ¿Por qué los republicanos crecen en este sector pese a los comentarios racistas de Trump?

Una encuesta realizada por Siena College y el New York Times, publicada el 14 de octubre, encontró que el 63 por ciento de los latinos entrevistados pensaba que Trump no se estaba refiriendo a ellos cuando hablaba de los problemas de inmigración. Además, algunos grupos de latinos, como los cubanoamericanos, se perciben a sí mismos mayormente como blancos y por lo tanto no se identifican con la población “de color”. Por otra parte, muchos electores de origen latinoamericano (así como miembros de otros grupos étnicos) en Estados Unidos creen que la situación económica del país era mucho mejor durante la administración Trump que bajo la de Biden. En particular, la mayoría está preocupada por el aumento en el costo de vida, asociado con la inflación posterior a la pandemia del COVID-19.

¿Por qué los votantes confían más en Trump en lo que respecta a la economía?

A pesar de varios indicadores de una recuperación económica sustancial durante la administración Biden (como las tasas de crecimiento económico y la creación de empleos), muchos votantes perciben que el precio de la comida, la gasolina, la vivienda, la salud y otros aspectos básicos del presupuesto familiar se ha disparado en los últimos años. Aunque la tasa de inflación se ha reducido recientemente, una gran proporción de la población estadounidense ha experimentado penurias económicas durante los últimos tres años y medio. Una encuesta de Associated Press/NORC, divulgada el 21 de octubre, arrojó que el 42 por ciento de los entrevistados confiaba más en Trump que en Harris (con un 40 por ciento) para controlar los precios de la comida y la gasolina. En otros temas económicos (como el desempleo o los impuestos), los entrevistados se dividían casi por la mitad.

¿En qué estados clave debe ganar Harris para llegar a la Casa Blanca?

Las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos probablemente se decidirán en un puñado de estados bisagra o péndulo (swing states): Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada. En casi todos estos estados se pronostican resultados muy cerrados, donde podría ganar cualquiera de los dos candidatos. Es posible que un candidato gane la mayoría del voto popular, pero pierda las elecciones si no logra los 270 votos necesarios en el colegio electoral (como ocurrió en las elecciones de 2016 entre Trump y Hillary Clinton).

¿Conseguirán los demócratas volver a ganar en Michigan y Wisconsin?

Una encuesta de la Universidad Quinnipiac, publicada el 23 de octubre, arrojó que Harris aventaja a Trump en Michigan (49 frente a 46 por ciento) y está empatada con Trump en Wisconsin (con un 48 por ciento cada uno). Ambas cifras están dentro de los márgenes de error de las muestras. En estos momentos, es muy difícil predecir el resultado de las elecciones en esos dos estados que forman parte del llamado “muro azul”, que los expertos señalan como claves para que el Partido Demócrata (asociado con el color azul) gane nuevamente la Casa Blanca.