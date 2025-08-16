Macron considera "esencial" mantener la presión sobre Rusia tras la cumbre entre Putin y Trump

El presidente francés Emmanuel Macron ha elevado la voz para recordar la importancia de mantener una postura firme contra la agresión rusa en Ucrania. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X tras la reciente cumbre entre Trump y Putin, evidencia la necesidad de persistir en la defensa de los principios internacionales.

El encuentro diplomático entre Trump y Putin generó expectativas sobre posibles negociaciones, pero Macron advirtió sobre la necesidad de mantener la presión mientras no se garantice una "paz sólida y respetuosa con los derechos ucranianos".

Macron también consideró "esencial aprender todas las lecciones de los últimos 30 años, y en particular de la tendencia bien establecida de Rusia a no cumplir sus propios compromisos".

La postura francesa refleja una preocupación profunda por el comportamiento de Rusia, caracterizado históricamente por incumplir compromisos internacionales. Macron enfatizó la "importancia de seguir apoyando a Ucrania" mientras Rusia continúe su agresión, manifestando la necesidad de una respuesta unificada.

El líder galo reconoció la disponibilidad estadounidense para contribuir con garantías de seguridad, elemento crucial para cualquier potencial acuerdo de paz. "Trabajaremos con ellos y con todos nuestros socios de la Coalición de los Dispuestos, con quienes nos reuniremos pronto, para lograr avances concretos", afirmó.