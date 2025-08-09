Zelenski afirma que la reunión Putin-Trump "nace muerta" porque no cuenta con Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido de que la esperada reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladímir Putin, anunciada para el próximo viernes en Alaska "nace muerta" al no contar ni con la presencia ni con la opinión de su país.

Los líderes estadounidense y ruso se reunirán el próximo viernes en Alaska después de que la Casa Blanca haya endurecido en las últimas fechas su discurso ante el Kremlin y haya advertido a Putin de que tomará medidas si no se sienta a negociar un alto el fuego. La escalada ha sido tanto en el plano verbal como en el gestual, con el envío de submarinos nucleares de Estados Unidos cerca de las aguas rusas.

En un vídeo subido a su cuenta de X, Zelenski explica en inglés que "Ucrania está lista para tomar decisiones reales que traigan la paz. Cualquier decisión en nuestra contra, cualquier decisión sin Ucrania, es al mismo tiempo una decisión contra la paz. No lograrán nada. Son decisiones fallidas. Son decisiones inviables. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete".

"Estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y con todos nuestros socios para lograr una paz real y, sobre todo, duradera. Una paz que no se derrumbe por los deseos de Moscú", añade.

"Agradezco a todo nuestro pueblo por estar unido. Ucrania lo está. Agradezco a todos nuestros soldados por preservar nuestra independencia. Manténganse firmes, esta es nuestra tierra, somos Ucrania. ¡Gloria a Ucrania!", concluye Zelenski.