Zelenski le pidió a Trump un tipo de arma que obligaría a Putin a sentarse a negociar

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó una dura advertencia a los funcionarios rusos al asegurar que, si Moscú no detiene la guerra, deberían “saber dónde está el refugio más cercano”. Las declaraciones se produjeron en una entrevista con The Axios Show, después de que el mandatario se reuniera en Nueva York con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Zelenski afirmó que cuenta con el apoyo explícito de Trump para golpear objetivos en el interior de Rusia, como infraestructura energética y fábricas de armamento. “Si recibimos armamento de largo alcance adicional de Estados Unidos, lo utilizaremos”, señaló, subrayando que Ucrania no dirige ataques contra civiles porque “no somos terroristas”, pero dejó claro que los centros de poder rusos, incluido el Kremlin, son objetivos legítimos.

“El propio presidente Trump dijo que si Rusia ataca nuestra energía, podemos responder con energía. Lo mismo en el caso de fábricas de drones o sitios de misiles, aunque sabemos que están fuertemente defendidos”, explicó el mandatario ucraniano.

En su encuentro privado con Trump, Zelenski hizo una solicitud concreta de un nuevo sistema de armas que, según él, obligaría al presidente ruso, Vladímir Putin, a sentarse en la mesa de negociaciones. El líder ucraniano prefirió no dar detalles frente a las cámaras, pero aseguró que el expresidente estadounidense respondió con un prometedor: “Trabajaremos en ello”. “Necesitamos ese sistema, pero eso no significa que lo vayamos a usar. Solo tenerlo ya es una presión adicional sobre Putin para que acepte negociar”, explicó Zelenski.

El presidente ucraniano insistió en que Moscú debe acostumbrarse a que cada ataque ruso recibirá una respuesta proporcional. “Si ellos atacan, nosotros responderemos. Tienen que saber que en Ucrania, cada día, contestaremos”, enfatizó.

Zelenski realizó estas declaraciones antes de regresar a Kiev, en un contexto en el que Ucrania intensifica su campaña internacional para garantizar un flujo constante de ayuda militar y diplomática de Occidente frente a la invasión rusa, que ya se prolonga por más de tres años.