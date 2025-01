Muchas personas guardar cierta clase de prejuicios hacia todos los pasatiempos en general, sin hacer ningún tipo de diferenciación entre ellos. Pero lo cierto es que la mayoría de ellos no son un 'pozo de horas' ni una simple forma de 'evasión' o de 'hacer pasar las horas muertas', sino que cumplen importantes funciones cerebrales y emocionales con repercusiones positivas.

Desde el desarrollo de un espíritu crítico a una mejor toma de decisiones, pasando por el mantenimiento de una mente en forma, muchos juegos, por simples que parezcan, proporcionan herramientas útiles para el trabajo o el día a día. Son fundamentales no solo en la infancia o en la vejez, como se suele pensar, también durante el resto de la vida adulta de una persona.

Está demostrado científicamente que muchos juegos estimulan el cerebro de diversas formas, fortaleciendo las habilidades cognitivas, reduciendo el estrés y promoviendo el bienestar emocional. No solo ayudan a desarrollar y conservar una plasticidad cerebral, también mejoran funciones cognitivas como la memoria a corto y largo plazo, el razonamiento lógico o la atención y enfoque, hoy en día en decadencia.

Estos tres tipos de pasatiempos te ayudarán a ser más inteligente e ingenioso

Para muchas personas, la inteligencia no se define como la mera retención de miles de datos en la memoria, sino por la capacidad para saber adaptarse y actuar en diferentes contextos cambiantes. En este sentido del conocimiento puesto en práctica, el filósofo y pensador español Antonio Escohotado señaló en varias ocasiones que su ambición no era ser intelectual, sino 'sabio'.

Y es que muchos juegos y pasatiempos generan ambientes ficticios, pero bien definidos y reglados, en los que poner en práctica muchos conocimientos y lógicas mentales sin consecuencias negativas para la vida real. Sin embargo, los aprendizajes que se realicen sí podrán ser trasladados a la cotidianeidad, servirán como herramientas funcionales para adaptarse a los cambios en el trabajo y el trato con los demás.

Juegos de Estrategia y Resolución de Problemas

Ajedrez, Go o Damas: Mejoran el pensamiento estratégico, la memoria y la planificación.

Juegos de lógica y rompecabezas: Sudokus, crucigramas, rompecabezas o juegos de escape mental fortalecen la capacidad analítica.

Videojuegos de estrategia o resolución de problemas: Juegos como "Civilization", "Portal" o "Age of Empires" pueden estimular habilidades cognitivas específicas.

Juegos de rol: Actividades como juegos de mesa colaborativos o juegos de rol pueden mejorar la creatividad y el pensamiento lateral.

Actividades creativas

Música: Aprender a tocar un instrumento desarrolla habilidades motoras, coordinación y creatividad.

Manualidades o bricolaje: Actividades como la carpintería, la costura o la cerámica mejoran la concentración y la creatividad.

Diarios o escritura creativa: Ayudan a ordenar pensamientos y a desarrollar habilidades de comunicación.

Lectura sobre temas filosóficos o desafiantes: Los libros exploran ideas complejas aumentan la capacidad de razonamiento abstracto. Por otra parte, leer expande el vocabulario, estimula la imaginación y mejora la comprensión y el pensamiento crítico.

Deportes y ejercicio físico

Deportes como el tenis, el golf o el pádel involucran no solo destreza física, sino también estrategia, toma de decisiones rápidas y la coordinación mano-ojo.

Meditación y yoga: Reducen el estrés y aumentan la capacidad para tomar decisiones racionales. Una toma de conciencia favorece un mejor control de los impulsos emocionales o afectivos.

Artes marciales: Incrementan la concentración, la disciplina, y la capacidad de reacción rápida. Además, exigen control mental y físico simultáneamente, favoreciendo el desarrollo de la coordinación mente-cuerpo.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.