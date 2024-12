Probablemente el enigma más famoso de la historia fue el que le planteó la Esfinge a Edipo según la mitología griega. Aquel que se pregunta "qué ser, provisto de una sola voz, camina primero sobre cuatro patas por la mañana, después sobre dos patas al mediodía y finalmente sobre tres patas al atardecer?". La respuesta, ampliamente conocida, no es otra que 'el hombre'.

Pero en nuestros tiempos existe una entidad con una capacidad de procesamiento infinitamente mayor que la de este monstruo alado con rostro de mujer y cuerpo de león. Nos referimos a la Inteligencia Artificial (IA), que avanza a un ritmo frenético, y cada día es capaz de generar contenidos más complejos en menos tiempo. Hoy hemos decidido enfrentarles a ustedes a este coloso computacional, a ver si son capaces de vencerlo.

¿Puedes derrotar a la Inteligencia Artificial? Demuéstralo con estos tres acertijos complicados

Para el día de hoy, le hemos pedido a la herramienta de IA Chat GPT que crease varios acertijos o adivinanzas con cierto nivel de dificultad. Como Edipo, el mítico rey de Tebas, deberán intentar derrotar a la bestia, esta vez en formato digital. Al final mostraremos las soluciones, pero antes de rendirse pueden pedir el 'comodín del público' y tratar de resolverlo con sus amigos o familiares. Estos son los tres acertijos complejos que les propone la Inteligencia Artificial:

1. La caja que lo sabe todo

Hay una caja con cuatro llaves, cada llave abre una cerradura diferente. Dentro de la caja hay un libro que contiene todo el conocimiento del universo, pero no puedes leerlo sin abrir la caja. Sin embargo, una llave está rota, otra no encaja, y otra lleva a un candado que no existe. ¿Cómo abres la caja?

El reloj sin hora

Soy algo que puedes medir, pero no puedes ver. Paso incluso cuando estás quieto. Mi silencio es mi canción, y mi presencia está en todos los lados. ¿Qué soy?

Reloj de arena PEXELS (Jordan Benton)

3. La isla de los sombreros

En una isla hay 100 prisioneros, cada uno con un sombrero rojo o azul. No pueden ver el color de su propio sombrero, pero pueden ver el de los demás.

No pueden comunicarse de ninguna manera, pero se les permite hacer una sola conjetura sobre su sombrero (rojo o azul) para salvarse. Si al menos uno acierta, todos son liberados. Si nadie acierta, todos perecen. ¿Cuál es el método para que se salven?

Soluciones:

'La caja que lo sabe todo'. No necesitas abrir la caja. El "libro que contiene todo el conocimiento del universo" es una metáfora del razonamiento lógico o de la imaginación, que ya posees. La solución implica que lo que buscas no está realmente dentro de la caja, sino en tu mente.

El reloj sin hora. La respuesta es "el tiempo". No puedes verlo ni tocarlo, pero puedes medirlo. Siempre está avanzando, incluso cuando estás quieto, y su paso es silencioso.

La isla de los sombreros. Los prisioneros acuerdan el siguiente método antes de que les pongan los sombreros: Cada prisionero cuenta el número de sombreros azules que puede ver. / Si ve un número par de sombreros azules, asume que el suyo es rojo. / Si ve un número impar de sombreros azules, asume que el suyo es azul. Este método asegura que al menos uno de ellos adivina correctamente su propio sombrero, ya que el número total de sombreros azules es fijo y determina las conjeturas.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.