Test psicológico: Ordena estos animales del 1 al 5 y descubre tus prioridades en la vida

La existencia del ser humano sería imposible sin tener en cuenta a otros animales, ya sea como fuente de alimento, conocimiento, compañía, trabajo o simple estudio de la biodiversidad. Según algunos informes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), cada día se extinguen en torno a 150 especies de seres vivos, lo que constituye una gran preocupación para muchos biólogos.

Para mantener el equilibrio natural resulta necesario proteger y procurar la continuación de la existencia de animales que, si bien no poseen una utilidad directa para las personas, sí que tienen un gran peso en el medioambiente. La acción humana ha ido domesticando y registrando muchas especies animales a lo largo de la historia de nuestra civilización, pero solo algunas han llegado a constituir verdaderos símbolos.

Sabemos que nuestros antepasados llegaron incluso a representar ciertos animales (ya fuesen rituales o simples registros) en las paredes de roca de las cuevas donde se guarnecían de las inclemencias del tiempo. Todas las culturas a lo largo y ancho del planeta han utilizado diferentes fieras como identificación de sus valores o incluso como insignias de sus pueblos y territorios.

Test psicológico: Ordena estos animales del 1 al 5 y descubre algo sobre ti que quizá no conocías

Para el juego de hoy, les presentaremos una imagen con cinco animales distintos (vaca, tigre, caballo, oveja y cerdo) distribuidos de forma aleatoria. Lo que deben hacen es ordenarlos mentalmente según el criterio que prefieran ustedes. Se trata de una prueba psicológica donde se medirán algunos aspectos sobre su personalidad y ambiciones.

Bien, ahora que ya han establecido un orden y le han colocado a cada uno de estos animales un número distinto del 1 al 5, es momento de conocer cuál es su perfil psicológico en base a su toma de decisiones. A través de esta clase de pruebas es posible conocer ciertos aspectos del inconsciente de una persona y determinar a grandes rasgos aspectos que tal vez desconociesen.

Resultados del test

Cada uno de estos dibujos que representan animales es en realidad una proyección de las prioridades vitales que atesora una persona para sí misma. Pasemos ahora a conocer el significado de estos mamíferos para la psique humana.

Vaca: Para muchas culturas, este bovino se guarda una conexión muy fuerte en el imaginario colectivo con la la familia y los cuidados. Quienes tomaron esta como su primera opción suelen ser personas con una profunda preocupación por sus familiares y amigos, y tienden a presentar una forma de ser protectora y proveedora para con los demás.

Tigre: Este gigante felino, sin embargo, se le asocia normalmente con el éxito en lo laboral, por lo que quienes lo hayan escogido como número 1 es posible que compartan una intensa dedicación hacia una profesión concreta. Esta clase de personas tienden a sacrificar el resto de aspectos de vida en favor de su carrera profesional o sus negocios.

Caballo: Si esta fue su primera opción, probablemente sea porque poseen una gran autoestima. Estas personas tienen un carácter fuerte, saben respetarse y valorarse a sí mismas y, sobre todo, juzgarse de forma honesta. Evitan 'hacerse trampas al solitario', como se suele decir, y ponen mucho esfuerzo en su desarrollo personal, que es la única forma para poder amar al resto.

Oveja: La idea que despiertan estos ovinos en el inconsciente es de amor y cariño. Las personas que tomaron a este animal como su primera elección tienden a buscar siempre la armonía con los demás y, por norma general, son aquellas que más se preocupan porque reine la reconciliación y el afecto en sus vidas. Son muy sensibles, y tienen una intuición especial para entender a los demás, son empáticos.

Cerdo: Este animal se asocia (véanse las huchas) con los placeres materiales, como el dinero, la comida o las posesiones. Si esta fue su primera opción, es probable que se deba a que su foco principal apunta a la búsqueda y obtención de esta clase de fortuna y placeres hedonistas.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.