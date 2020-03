El Real Madrid complica el fichaje de Igor Gomes por el Sevilla

El futbolista de 21 años, al que en Brasil comparan con Kaká, lleva tiempo siendo seguido por el conjunto hispalense. Cuestionado al respecto, Wagner Ribeiro, su representante, reconocía recientemente el interés del Sevilla y también el del Barcelona y el del Ajax, que serían los otros dos pretendientes europeos de Igor Gomes. Además, en las últimas horas, se ha sumado el Real Madrid en la puja por el centrocampista.

“Hay clubes europeos como Ajax, Sevilla o Barcelona que ya han mostrado interés por Igor”, fueron las declaraciones del agente del centrocampista para para la ESPN. “Iba a partir hacia Europa estas semanas pero debido a la epidemia de coronavirus he cancelado mis viajes”, añadió.

En lo que respecta al Sevilla, emisarios del equipo andaluz estuvieron presentes en el último Sudamericano Sub-20 donde, entre a otros jugadores, siguieron a Igor Gomes. En principio, el Sao Paulo no tiene intención de negociar por él y le ha tasado en 50 millones de euros. Aún así, desde su entorno señalan: “Tiene cara de Real Madrid”.

Además de con Igor Gomes, el Sevilla ha contactado con Maxime López

Monchi es un gran conocedor del fútbol francés y tiene previsto volver a pescar en el Olympique de Marsella, su club fetiche del que ya se llevó a Lucas Ocampos el pasado verano. En esta ocasión el Sevilla se ha fijado en Maxime López, centrocampista de 22 años al que ya había sondeado anteriormente. Así lo ha reconocido el propio futbolista galo.

“Ha habido contactos con el Sevilla, no voy a mentir. En enero, en particular, estaban muy interesados, pero había dudas de que me fuera entonces. Hubo contactos también en verano, pero cuando el club rechaza 15 millones por ti es agradable; cuentan contigo”, ha señalado Maxime López en una entrevista para France Football.