Diego Carlos, ofrecido por sus agentes a otros equipos

Aunque el central de 26 años ha afirmado recientemente que es feliz en el Sevilla, quiere aprovechar su gran temporada, y que varios de los mejores equipos del mundo están tras sus pasos, para dar un salto de calidad de cara al siguiente curso. Es por ello por lo que los agente de Diego Carlos han ofrecido sus servicios a varios clubes en los últimos días.

Así lo asegura Estadio Deportivo, aunque sin desvelar el nombre de ninguno de estos equipos. Tras los pasos de Diego Carlos está el Liverpool, donde Jürgen Klopp ve al brasileño como la pareja ideal de Van Dijk. También Simeone sueña con llevar al defensor al Atlético de Madrid pese a que sacarle del Sevilla cuesta 75 millones de euros. Dicha cifra no quiere alcanzarla el Barcelona, pero pretende aprovechar el interés del conjunto hispalense por Rakitic para hacerse con Diego Carlos a un precio inferior. El Real Madrid, por su parte, que ve al central como un buen recambio para Sergio Ramos, también podría pujar por él en verano.

Diego Carlos es feliz en el Sevilla

“Estoy muy contento en Sevilla, muy bien. Me gusta mucho Sevilla, como ciudad, como club...”, aseguraba recientemente el defensor. Preguntado abiertamente por el interés del Real Madrid y del Barcelona, Diego Carlos señalaba: “Hay mucha gente que habla de cosas que hasta ahora no son verdad. No me ha llegado nada. Estoy muy centrado en el Sevilla que es mi equipo. Estoy concentrado en el Sevilla hasta el último día que esté aquí, donde estoy muy contento. Hasta ahora no puedo decir nada más al respecto, de si me voy o no, pues hasta ahora no pasó nada. No ha aparecido nada para mí y mi pensamiento sólo es el Sevilla hasta final de temporada”.