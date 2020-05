Los equipos de la Liga que solicitarán la cesión de Brahim Díaz

El centrocampista de 20 años ha disputado solo 18 partidos desde que llegase al Real Madrid el pasado enero de 2019. Brahim Díaz corre el riesgo de que su proyección se vea frenada y el club ya le busca un acomodo en la Liga Santander a tenor del éxito que han tenido las cesiones de Odegaard, de Óscar Rodriguez y de Kubo.

Real Sociedad, Getafe, Betis y Espanyol quieren a Brahim Díaz

Con el noruego como ejemplo, y para poder adelantar su regreso, el Real Madrid está dispuesto a ofrecer a Brahim Díaz a la Real Sociedad. Brahim Díaz, Óscar Rodríguez, Kubo, Álvaro Odriozola o Reinier Jesús son algunos de los jugadores que el conjunto blanco está dispuesto a poner sobre la mesa con tal de recuperar a Odegaard al final del presente curso.

Otra opción para Brahim Díaz es la del Getafe, que ya intentó ofrecerle acomodo en el mercado invernal. “Sí, le he vuelto a pedir a Florentino la cesión de Brahim. Ya lo hicimos en su día y lo he vuelto a hacer hoy, porque además es un jugador que al entrenador le gusta. Por el Madrid no habría problema y podría ser, pero parece que el jugador por ahora no quiere salir del Madrid así que vamos a ver. Pero sí, es un jugador que nos gusta”, reconocía Ángel Torres.

Brahim Díaz rechazó ofertas también en enero del Betis y del Espanyol, dos equipos que volverán a la carga por él a final de temporada. Así lo asegura Ok Diario, aunque el cuadro perico solo tendrá opciones de hacerse con sus servicios si logra mantenerse en Primera División.