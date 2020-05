El lateral derecho de 30 años del Granada termina contrato a final de temporada, algo que quieren aprovechar varios equipos para hacerse con sus servicios a coste cero. Uno de ellos ha sido el Espanyol, aunque finalmente no han llegado a un acuerdo según ha reconocido el propio Ismail Koybasi.

“He negociado con el Espanyol, pero no se llegó a un acuerdo. Siempre quise jugar en grandes ligas de Europa. Aunque tuve tantas lesiones, nunca dejé de creer. Estoy contento y orgulloso de lograr esto, y de representar a mi país. He ganado la confianza en mi mismo en la La Liga Española”, ha dicho en declaraciones recogidas por el diario AS.

Ismail Koybasi es feliz en la Liga Santander y está aprendiendo castellano: “Tengo clases de español tres días a la semana por internet. Trato de hablar en español con mis compañeros. Incluso di una entrevista en español después de un partido. Fue apreciado por todos. Ellos ven que lo estás intentando. Esto es importante para ellos. Están enojados con Gareth Bale del Real Madrid. Porque no han aprendido español durante años... Me compararon con Ballet por este tema”.

Tras dar calabazas al Espanyol, Ismail Koybasi ha lanzado un guiño al Atlético de Madrid

“El partido que jugamos ante el Atlético fue muy bueno para mí. El equipo de Diego Simeone es muy resistente. Estuve en el campo durante 90 minutos. Jugué en 3 posiciones diferentes. Primero comenzamos con una alineación de 4-2-3-1. Estaba a la izquierda. Luego fuimos al 3-4-3, estaba a la izquierda de los cuatro del medio. En los últimos 15 minutos, he jugado a la izquierda. Conseguimos 3 o 4 ocasiones en la segunda mitad, pero no pudimos anotarlos. Los jugadores del Atlético también nos felicitaron después del partido y dijeron que los forzamos. También recibí grandes elogios ese día”, ha concluido el defensor.