Deportivo de la Coruña - Sporting de Gijón: Horario y dónde ver el partido y posibles alineaciones

Solo seis puntos separan en la clasificación al Deportivo y el Sporting de Gijón, que se citan este domingo en el Estadio Abanca-Riazor, pero esa distancia parece un mundo porque el conjunto gallego está en descenso a Segunda B y el asturiano tira del pelotón de equipos que quiere alcanzar a los que están ahora en promoción de ascenso.

Los dos se recalibrarán tras el parón por la COVID-19 sin la presencia de los 25.000 deportivistas que estaban arropando al equipo antes de que el coronavirus interrumpiera el campeonato, y sin los cerca de 2.000 de la 'mareona' que habitualmente se desplazan al estadio coruñés cuando a él acude su Sporting.

La pandemia cortó la progresión de los asturianos, que habían sumado nueve de los doce últimos puntos en juego, y acababan de golear (4-0) a la UD Las Palmas en casa, y también detuvo a un Deportivo que tras siete victorias seguidas había echado el freno con cuatro jornadas sin ganar (2 puntos de 12) y se llevó un contundente 4-0 en Almería.

Posible alineación del Deportivo de la Coruña frente al Sporting de Gijón

El técnico que había logrado despertar a los blanquiazules, Fernando Vázquez, confía en retomar el camino ascendente que llevaba el Deportivo y, en principio, mantendrá el sistema con cinco defensas, aunque lo retocará en ataque con la presencia de dos delanteros por la lesión de Ager Aketxe.

Es probable que debute en la defensa Abdoulaye Ba, que llegó al equipo la semana en que se declaró el estado de alarma, y las principales dudas están en el centro del campo, donde Vázquez apostará, previsiblemente, por el japonés Gaku Shibasaki, Vicente Gómez y el turco Emre Çolak.

Además de Aketxe, causan baja en el Deportivo el portero Aleksandar Jovanovic y Hugo Vallejo por lesión así como Víctor Mollejo por sanción, lo que propiciará la vuelta de Salva Ruiz al once.

La principal novedad entre los 23 convocados es la presencia del portero juvenil Alberto Sánchez, que será el suplente de Dani Giménez.

Posible alineación del Sporting de Gijón frente al Deportivo de la Coruña

El Sporting de Gijón, por su parte, desea prolongar la buena racha de juego y resultados que tenía antes del parón y apostará por una alineación similar a la que goleó a Las Palmas en la última jornada disputada.

Djukic cree que el equipo "está preparado" para afrontar los once partidos que quedan en poco más de un mes y mantiene que es posible luchar por el objetivo de alcanzar los puestos que dan acceso a la eliminatoria de ascenso. Para ello considera importante empezar con buen pie.

El técnico serbio recupera al central Marc Valiente y al centrocampista Cristian Salvador -el primero estaba lesionado en la última jornada jugada y el segundo sancionado- y ambos se presentan como jugadores claves en el tramo final de la temporada; pero pierde a Damián Pérez, lesionado en el entrenamiento de este sábado lo que supone un problema para la banda izquierda.

Esta lesión obligará al técnico a cambios en los dos laterales. Para el derecho se postulan Unai Medina y Álvaro Traver mientras que Molinero podría volver a la izquierda, donde ya jugó varios partidos en la etapa de José Alberto al frente del equipo, con la alternativa de Carlos Cordero aunque éste no ha contado hasta ahora para el serbio.

La banda izquierda es la que más dudas ofrece, ya que a las alternativas para el lateral se une la del centro del campo. En este caso, Carmona parece partir con ventaja sobre el resto porque jugó en esa posición en numerosas ocasiones y Djukic parece preferir su experiencia a situar ahí a un jugador del filial.

El confinamiento no permitió ver los planes de Djukic para Riazor pero lo normal, ya que el entrenador no es partidario de hacer cambios cuando las cosas funcionan, es que el resto del once inicial sea el mismo que se impuso al conjunto canario.

Djukic no se fía del Deportivo, al que considera un gran equipo a pesar de no estar haciendo una buena temporada, destacando su capacidad de replegarse y su velocidad a la hora de salir a la contra por eso insistió a sus jugadores para que mantengan la concentración en todo momento.

Tras el entrenamiento de este sábado, el técnico ha facilitado la lista de convocados con la novedad de que ahora son 23 en lugar de 18 debido a que se permiten cinco cambios lo que, a juicio del entrenador, es beneficioso tanto a la hora de repartir minutos entre los jugadores como para barajar diferentes alternativas según transcurra el partido.

Los convocados que viajan a La Coruña son: Mariño, Christian Joel, Cordero, Molinero, Borja López, Babin, Marc Valiente, Javi Fuego, Carmona, Cristian Salvador, Pedro Díaz, Manu García, Murilo, Álvaro Vázquez, Djurdjevic, Pablo Pérez, Nacho Méndez, Hernán Santana, Unai Medina, Álvaro Traver, Berto, Gragera y Gaspar.

Posibles alineaciones

Deportivo de la Coruña: Dani Giménez; Bóveda, Abdoulaye Ba, Peru Nolaskoain, Javi Montero, Salva Ruiz; Çolak, Gaku Shibasaki, Vicente Gómez; Sabin Merino y Claudio Beauvue.

Sporting de Gijón: Mariño, Unai Medina, Babin, Marc Valiente, Molinero, Cristian Salvador, Pedro Díaz, Murilo, Manu García, Carmona y Álvaro Vázquez.

Árbitro: Ais Reig, del comité valenciano.

Horario y dónde ver el partido

Campo: Estadio Abanca-Riazor.

Hora: 17.00 h.

Televisión: GOL TV. Movistar LaLiga 2. Mitele Plus