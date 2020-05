Abdoulaye Ba no quiere volver al Rayo Vallecano

Abdoulaye Ba, central del Deportivo, ha asegurado este lunes que su idea es quedarse en el conjunto gallego, al que llegó cedido por el Rayo Vallecano justo antes de que la Covid-19 cortase la temporada, lo que le ha impedido debutar con el equipo coruñés, en el que se encuentra “a gusto” después de su mala experiencia en Vallecas.

El futbolista blanquiazul señaló, en una conferencia de prensa telemática, la “situación complicada” que tuvo con Paco Jémez, entrenador del Rayo, y con “el presidente” del conjunto madrileño, que no era por “un tema deportivo”, sino “administrativo”, según dijo.

"No quiero hablar de mi pasado, pero lo que el Rayo ha hecho es que yo tuviera un parón en mi carrera y me duele mucho. No fui feliz durante seis meses; tenía oportunidades de salir a Primera división, que me pagaba a mí y al Rayo. Por la decisión de una persona, todo se fue abajo", precisó.

Ba se mostró encantado de estos primeros meses en A Coruña: "Estamos haciendo una pretemporada, soy consciente de que estuve tiempo sin jugar, y ahora quiero tener mi nivel porque mi idea es quedarme en el Dépor, donde me siento a gusto y voy a dar lo máximo para ofrecer rendimiento y alegría a la afición".

El defensa elogió a la plantilla del Deportivo y aseguró que no entiende la posición que ocupa en la clasificación, en puestos de descenso a Segunda B.

"Tiene una plantilla que no merece estar donde está. Yo vine para dar mi experiencia y ayudar al grupo. Desde que estoy entrenando me pregunto cómo es posible que esta plantilla esté en esta posición. Tendría que estar jugando para subir", sostuvo.

Respecto a la reanudación del campeonato con partidos cada tres días y calor, admitió que le parece "duro", pero recordó que también "se hace" eso cuando "hay Mundial o Eurocopa" y esta es una excepción.

El defensa, de nacionlaidad senegalesa, que ha podido celebrar el ramadán aprovechando el periodo de confinamiento, aseguró que en el Deportivo se ha encontrado “buenas personas y buenos jugadores” en el vestuario.