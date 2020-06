Alavés - Real Sociedad: Horario y dónde ver el partido y posibles alineaciones

El Deportivo Alavés recuperará su pólvora para recibir este jueves a una mermada Real Sociedad, con varias bajas en el centro del campo para afrontar un derbi con diferentes objetivos en la vigésima novena jornada de LaLiga Santander.

Posible alineación del Alavés frente a la Real Sociedad

Asier Garitano podrá contar con la dupla gallega formada por Lucas Pérez y Joselu Mato, ausente en el reinicio de la competición ante el RCD Espanyol.

Fue una baja sensible, de hecho es la pareja más goleadora tras Leo Messi y Luis Suárez, pero para este duelo regresarán a un once del que saldrán Fernando Pacheco, expulsado la pasada jornada, además de Rodrigo Ely y Aleix Vidal, que no llegarán a tiempo tras recibir distintos golpes ante los espanyolistas.

Estas tres bajas darán posibilidades a jugadores como Roberto Jiménez, que ocupará la portería albiazul después de demostrar sus cualidades en el RCDE Stadium.

El argentino Lisandro Magallán podría incorporarse a la línea defensiva junto con Víctor Laguardia, mientras Ximo Navarro se moverá en la retaguardia según las necesidades.

Es posible que salga de inicio Tomás Pina, que ya dio buena cuenta la jornada anterior que está preparado para tomar los mandos de una escuadra, aunque el Asier Garitano podría elegir entre el manchego o el capitán, Manu García.

Mientras, ante la ausencia de Aleix Vidal, Martín Aguirregabiria se perfila como lateral 'largo', con Édgar Méndez en la banda contraria.

Será el estreno tras la reanudación de LaLiga del conjunto vitoriano en Mendizorroza, donde empató a 1-1 ante el Valencia en el último choque oficial celebrado el pasado 6 de marzo.

Será un derbi único, sin público y sin el ambiente que siempre han protagonizado ambas aficiones, juntas, en las calles de la capital vasca.

Los datos históricos decantan el duelo para el conjunto donostiarra, que en los últimos siete duelos ha vencido en cinco.

Posible alineación de la Real Sociedad frente al Alavés

La Real Sociedad afrontará el encuentro con su centro del campo diezmado por las bajas, algunas tan importantes como las de Mikel Merino o Asier illarramendi, a las que se suman las de Ander Guevara y Luca Sangalli.

Las temidas lesiones de esta temporada comprimida han pasado factura a las primeras de cambio al equipo donostiarra, que afrontará la segunda de las once jornadas tras el parón liguero con cuatro centrocampistas y un delantero fuera de la lista, aunque en el caso de Merino su baja se debe a una sanción.

Problema que debe resolver un Imanol Alguacil que valoró el punto conseguido la pasada jornada ante Osasuna como un avance, pensando sin duda en sumar el triunfo en Mendizorroza y afianzar su cuarta plaza que clasifica para la Liga de Campeones

La Real ha ganado tres de sus últimas cuatro salidas entre liga y copa, entre las que se enmarca la victoria por 3-4 en el Santiago Bernabéu o la del derbi guipuzcoano contra el Eibar (1-2), en su ultima comparecencia fuera de San Sebastián.

David Zurutuza podría ser una de las novedades en el once aunque, también cabe la opción de retrasar a Oyarzabal para cubrir la ausencia de Merino y junto al noruego Odegaard mantener una línea de creación de gran calidad.

Arriba parecen indiscutibles el brasileño William Jose, un gol y una asistencia en los dos últimos encuentros, y sobretodo el capitán Oyarzabal, que ha marcado al Mirandés (Copa), Eibar y Osasuna en los partidos anteriores, en los que sólo en el Camp Nou se quedó sin lograr el gol.

Posibles alineaciones

Alavés: Roberto; Ximo, Laguardia, Magallán, Duarte; Aguirregabiria, Manu García o Tomás Pina, Camarasa, Édgar; Joselu y Lucas Pérez.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Llorente, Monreal; Zubeldia, Odegaard, Zurutuza; Januzaj, William José y Oyarzabal.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité aragonés).

Horario y dónde ver el Alavés - Real Sociedad

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 19.30 (17.30 GMT)

Televisión: Movistar y MiTele.