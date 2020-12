El Valencia intentó fichar a Néstor Araújo al Celta de Vigo

Pese a no haber realizado ningún fichaje este verano, el conjunto che trató de incorporar a un nuevo central tras optar por no renovar a Ezequiel Garay. El elegido para relevar al argentino, tal y como ha reconocido Anil Murthy, y como contamos en LAOTRALIGA, era Néstor Araújo, aunque el Valencia no fue capaz de alcanzar un acuerdo con el Celta de Vigo para su traspaso.

Si bien estaba dispuesto a negociar por debajo de los 40 millones que figuraban en su cláusula de rescisión, el Celta de Vigo consideró insuficiente la oferta del club de Mestalla por el argentino, por el que pagó 7 millones de euros en 2018. Además de en Néstor Araujo, el Valencia pensó en César Montes, central de 23 años del Monterrey, y en Jorge Meré, defensor de 23 años del Colonia, para recomponer su zaga. También en Germán Pezzella, por el que se dijo que había ofrecido 15 millones a la Fiorentina.

Además de a Néstor Araújo, el Valencia intentó fichar a Andrija Radulovic

El conjunto che se interesó por este extremo de 18 años del Estrella Roja segúnreconocía recientemente un colaborador de P&P Sport Management de Federico Pastorello, la empresa de representación que lleva Andrija Radulovic en Europa. “En este verano Valencia y Schalke 04 preguntaron por él”, decía Andrea Luciani. Cuestionado por el motivo por el que Andrija Radulovic no ha recalado en el club de Mestalla, señalaba: “Gastarse mucho en un joven, con la crisis que vivimos, es más complicado. Veremos”. Y es que el Estrella Roja tasó en 5 millones al atacante.