Kang in Lee se harta de su situación y quiere abandonar el Valencia

El atacante de 19 años no jugó contra el Atlético de Madrid y no tiene intención de prolongar su contrato, que expira en 2022. El Valencia, por su parte, como ya contamos en LAOTRALIGA, no quiere que vuelva a repetirse lo que sucedió con Ferran Torres con Kang in Lee, y está dispuesto a escuchar ofertas por el coreano en el mercado invernal.

Ver también La Otra Liga .Gabriel Paulista obtiene la nacionalidad y podrá ser convocado con la Selección

Precisamente el Manchester City, que es el equipo que fichó a Ferran Torres en verano, es uno de los pretendientes de Kang in Lee. Cuestionado por su excompañero, Ferran Torres decía al poco de recalar en el conjunto inglés: “A Kang in Lee lo quiero mucho. Él lo sabe. Sobrino y yo le hemos ayudado mucho. Va a ser un gran jugador, y solo espero que el Valencia no cometa los mismos errores que ha cometido conmigo. Necesita cariño y confianza, porque ha pasado por momentos muy duros y se ha sentido solo”.

El Valencia sacará más dinero vendiendo a Kang in Lee en enero que haciéndolo en verano

De momento, el coreano no cuenta con la confianza de Javi Gracia y buscará su salida del Valencia. Habrá que ver en qué precio tasa el conjunto che a Kang in Lee ya que su cláusula es de 80 millones de euros. El próximo verano entrará en su último año de contrato y, en su último año de contrato, el Valencia vendió a Ferran Torres por 23 millones de euros al Manchester City pese a que su cláusula era de 100.