Jesé se ve salpicado por un nuevo escándalo al ser denunciado por su primera mujer

Melody Santana ha denunciado al futbolista de 27 años por incumplir con la manutención de sus dos hijos. La denuncia de la primera mujer de Jesé Rodríguez llega días después de que el delantero se haya quedado sin equipo tras la decisión del PSG de rescindir su contrato.

Ver también La Otra Liga .Rocío Amar se venga de Jesé tras su llamada a Aurah publicando audios comprometidos

“Nunca he llegado a la vía legal, nunca lo ha decidido un juez, pero viendo la inestabilidad actual con mis dos hijos he tenido que poner a Jesé una demanda. Ahora si lo va a decidir todo un juez. Ya no va a ver más acuerdos entre nosotros”, ha dicho Melody Santana en Deportes Cuatro.

Y es que, según la primera mujer de Jesé, ha tenido que “estar hospitalizada por vivir estas situaciones”. “Mi salud se ha visto afectada y solo quiero decir que todo sea justo al final”, ha añadido Melody Santana.

Aurah Ruiz ha exigido en televisión que Jesé Rodríguez se disculpe con ella

“Me merezco un perdón y no me lo dio. Tenemos que hablar muchas cosas fuera”, decía Aura Ruiz desde La Casa Fuerte. “Estamos juntos y tenemos que aclarar muchas cosas. Fui madre con él, hemos superado o dejado atrás muchas cosas, pero él no ha hecho muchas cosas bien”, añadía la canaria.

“Él quiere y yo le he dado la oportunidad de que lo haga bien. Es una persona que puede hacerme mucho daño y muy feliz a la vez. Con todo lo que siente por mí, el corazón tira más que la razón”, finalizaba Aurah Ruiz.