El Athletic amplía a cinco su lista de transferibles

Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA de la intención del conjunto vasco de escuchar oferta por Ibai Gómez, Íñigo Córdoba y Kenan Kodro, también tiene previsto hacerlo por Iñigo Vicente y por Iago Herrerín. De salir alguno de estos futbolistas, el Athletic liberaría una ficha para reforzarse en el mercado invernal si lo considera oportuno.

Según MARCA, Iñigo Vicente vive al margen de los plantes de Garitano desde su regreso al conjunto vasco tras su cesión al Mirandés. Pese a que tuvo opciones de abandonar el Athletic en verano, parece que su salida se producirá en enero. Lo mismo sucede con Iago Herrerín, al que el club estaba dispuesto a facilitar su salida en verano y del que también pretende desprenderse en el mercado invernal.

Los otros tres transferibles del Athletic

En el caso de Ibai Gómez, termina contrato en 2022, por lo que los leones buscarán hacer caja por él si no ahora el próximo verano para evitar así que salga a coste cero del Athletic. Esto es algo que podría ver con buenos ojos el extremo, que ha visto reducido su protagonismo con la llegada de Berenguer. Cabe recordar que el ex del Alavés ya manifestó anteriormente su disposición a cambiar de aires si Garitano no le daba más minutos.

En su misma demarcación atraviesa una situación similar Iñigo Córdoba, por el que el Athletic también escuchará ofertas en el mercado invernal. El extremo de 23 años también termina contrato en 2022 y, al igual que sucede con Ibai Gómez, el club no tendría previsto ofrecerle la renovación.

Kenan Kodro también termina contrato en 2022 y ni los malos registros de su equipo de cara al gol han hecho que el delantero tenga más protagonismo. El ex de Osasuna sólo ha jugado tres encuentros en el presente curso y la irrupción de Asier Villalibre y tras ver cómo Garitano ha preferido confiar en Nico Williams antes que en él, le empuja hacia la puerta de salida.