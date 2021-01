El Betis alcanza un principio de acuerdo por Rui Silva

Pese a que el guardameta de 26 años ha sido tentado en las últimas semanas por el Everton de Ancelotti y por el Inter de Milán, parece que éste ha decidido seguir su carrera en LaLiga Santander cuando termine su contrato con el Granada a final de temporada. Libre para negociar con otros equipos desde que comenzase el mes de enero, Rui Silva tendría ya un principio de acuerdo con el Betis.

Rui Silva y Jota Peleteiro podrían ser los dos primeros fichajes del Betis para la próxima temporada

Según Canal Sur Radio, el conjunto verdiblanco ha ofrecido un contrato por cuatro temporadas al luso al que éste ya ha dado el visto bueno. Así pues, el Betis podría hacer oficial su acuerdo con Rui Silva en los próximos días. Otros fichaje para la próxima temporada en el que también trabaja es en el de Jota Peleteiro, con el que también estaría cerca de alcanzar un acuerdo tal y como dejaba entrever el propio futbolista del Alavés: “He estado muy contento en Vitoria desde el principio. El club me ha abierto sus puertas y me ha propuesto continuar aquí, pero a mí me gusta ser siempre claro. Me han llegado propuestas muy interesantes futbolísticamente. Siendo sinceros, es complicado que pueda renovar aquí”.

“La decisión todavía no está tomada, porque la vida cambia, pero sí que está meditada”, agregaba el extremo de 29 años. Preguntado por su futuro, Jota Peleteiro señalaba: “Lo que más me importa es el proyecto, entre las ofertas que hemos tenido está bastante meditado por dónde van a ir los tiros”.