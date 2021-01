Mateo Musacchio podría regresar al Villarreal

El submarino amarillo es consciente de que difícilmente podrá retener a Pau Torres en sus filas más allá del próximo verano. Pensando en un recambio, el Villarreal podría acometer el fichaje de Mateo Mussachio.

Ver también La Otra Liga .Javier Manquillo podría regresar a LaLiga de la mano del Villarreal

El central de 30 años termina contrato al final del presente curso y el Milán vería con buenos ojos hacer caja por él en enero. Esto es algo que pretende aprovechar el Parma; sin embargo él prefiere regresar al Villarreal según Il Corriere dello Sport. Habrá que ver pues si el submarino amarillo mueve ficha por él o si espera al próximo verano para tratar de hacerse con Mateo Musacchio a coste cero.

El Villarreal tiene otras prioridades a Mateo Musacchio

Tras haber fichado a Étienne Capoue, el submarino amarillo no descarta incorporar a un nuevo lateral para reforzar su plantilla de cara al segundo tramo de la temporada. Una de las opciones que baraja el Villarreal es la de Javier Manquillo, que vería con buenos ojos regresar a LaLiga Santander.

Unai Emery ha pedido al club el fichaje de un jugador que pueda competir con Alfonso Pedraza tras la lesión de Mario Gaspar. Pese a que Javier Manquillo renovó con el Newcastle hasta 2024 el pasado verano, en el presente curso sólo ha disputado 6 encuentros, lo que invita al Villarreal a solicitar su cesión

En caso de no poder hacerse con el ex del Atlético de Madrid, otra opción que está sobre la mesa es la de Gonzalo Montiel. No obstante, éste sólo saldría de River Plate como traspasado, lo que inclina la balanza a favor de Javier Manquillo.