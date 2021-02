Pepe Mel tras la derrota de Las Palmas: “Al final va a tener razón Pablo Iglesias”

El técnico madrileño hizo alusión al Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que acostumbra a hablar de la falta de libertad que hay en España, para no referirse al colegiado. Y es que Pepe Mel estaba muy molesto con su actuación ya que dejó a Las Palmas con uno menos ante de cumplirse la primera media hora de partido tras señalar un penalti a favor del Castellón, que terminó ganando 4-0.

Pepe Mel: “Al final va a tener razón Pablo Iglesias: no hay libertad de expresión”

“Lo de hoy no lo califico porque me van a sancionar. Al final va a tener razón Pablo Iglesias: no hay libertad de expresión. Prefiero no hablar. Nos fuimos con cinco tarjetas al descanso y el árbitro me amenaza, me coarta”, decía el entrenador de Las Palmas en rueda de prensa. “Nosotros, cada vez que soplamos como el lobo de los tres cerditos, es penalti”, añadía Pepe Mel.

Días atrás, Pepe Mel había desmentido en una entrevista uno de los mitos sobre Jesé: “Ha llegado con mucha humildad. La idea que puedes tener de él por lo que sale en las televisiones no tiene nada que ver. No lo conocía personalmente, pero desde el Real Madrid y desde el Betis me dijeron que es un chico encantador. Está involucrado y sabe que tiene una oportunidad. Jesé no está en Las Palmas por dinero, sino por recuperar el hambre, por ser un buen jugador. Yo le dije desde el primer momento que quería ayudarle y en mí va a tener un amigo”,