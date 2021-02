Pepe Mel desmiente uno de los mitos sobre Jesé

El entrenador de Las Palmas ha hablado del fichaje estrella del conjunto canario en el mercado invernal. Según Pepe Mel, que no había coincidido antes con Jesé Rodríguez, la imagen del que fuera delantero del Real Madrid no se corresponde con la que ofrece de él la televisión.

“Ha llegado con mucha humildad. La idea que puedes tener de él por lo que sale en las televisiones no tiene nada que ver. No lo conocía personalmente, pero desde el Real Madrid y desde el Betis me dijeron que es un chico encantador. Está involucrado y sabe que tiene una oportunidad. Jesé no está en Las Palmas por dinero, sino por recuperar el hambre, por ser un buen jugador. Yo le dije desde el primer momento que quería ayudarle y en mí va a tener un amigo”, ha dicho Pepe Mel en una entrevista para MARCA.

Además de hablar de Jesé, Pepe Mel ha sido preguntado por Tana

El técnico madrileño también ha hablado de sus diferencias con Tana, que recientemente denunciaba la hipocresía de Las Palmas por haber rescindido su contrato por mala conducta y haber fichado después a Jesé. “Tana tiene que mirar hacia adentro. Es cierto que en un partido le grito porque hace algo que no debe. Después del partido, delante de sus compañeros, le pido perdón por ese grito. Ahí quedó. Todas las decisiones que he tomado, han sido deportivas. Si el jugador que peor me cae, me gana los partidos, tendré que ponerlo porque me interesa ganar. Todo lo que pasó después con Tana, no tiene nada que ver conmigo. Nunca nadie me ha dicho lo que debo hacer. Fue un argumento deportivo”, ha asegurado Pepe Mel.