André Silva manda un mensaje a quienes le criticaron cuando jugaba en España

Pese a que el luso anotó 11 goles en los 39 partidos que disputó con el Sevilla, el conjunto hispalense decidió no ejercer la opción de compra que tenía sobre él. Para volver a ser el André Silva por el que el Milán pagó cerca de 40 millones al Oporto en 2017, el delantero ha tenido que recalar en Alemania, donde ha marcado 23 goles en 20 partidos con el Eintracht. Precisamente, dichos números no han pasado desapercibidos en España, donde el Atlético de Madrid piensa en él como alternativa a Moussa Dembelé.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Georgina Rodríguez explica por qué Cristiano Ronaldo no cambia las bombillas de su casa

Pese a los rumores que le sitúan en la órbita del cuadro colchonero, que ya habría intentado su fichaje en el mercado invernal, André Silva ha mandado desde O Jogo, un mensaje a quienes le criticaron tanto en España como en Italia: “Solo pienso en mi presente. Las fuertes críticas que he recibido en el pasado en otros países me han motivado. Hoy soy un jugador más maduro, puedo decir que he jugado en casi todas las mejores ligas”. Cuestionado por sus objetivos, el portugués ha señalado: “Estoy bien, incluso si el entusiasmo va y viene. Soy el segundo mejor goleador de Europa y quiero seguir así, me gustaría ganar la Bota de Oro”.

André Silva podría volver a España de la mano del Atlético de Madrid

El cuadro colchonero tiene una opción de compra de 33 millones de euros por Moussa Dembelé. Dicho precio es el que pedirá el Eintracht por André Silva, por lo que no se descarta que el Atlético de Madrid intente su fichaje si decide no hacerse en propiedad con Dembelé. El Wolverhampton, en la Premier, también estaría tras sus pasos.