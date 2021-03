Llorente reconoce que había “división de opiniones” y explica por qué no ha fichado por el Athletic

Durante el tiempo que ha pasado el delantero navarro en el Nápoles, ha sonado con más fuerza para volver al Athletic. En verano, sin ir más lejos, Fernando Llorente no fichó por la Sampdoria a la espera de un movimiento del conjunto vasco que finalmente no se produjo. El delantero de 36 años ha puesto punto y final a su andadura en el Nápoles en enero y ha fichado por el Udinese.

Cuestionado al respecto en El Larguero, Fernando Llorente ha dicho: “Lo del Athletic se calentó cuando me llamó De Marcos. Ellos vieron una oportunidad para volver y lo intentaron. Hablé con Alkorta y tampoco se pudo hacer. Tampoco tenía claro ir a la Sampdoria, en Nápoles luchaba por ganarme el puesto, pero cuando no se puede hay que buscar oportunidades. En la afición habría dimisión de opiniones. Con el presidente no llegué a hablar. Me hubiera gustado volver al Athletic. Es el club de mi vida y con el que crecí. Si la vida me lleva a volver a Bilbao bien y si no no me voy a poner a llorar. Estoy agradecido por todo lo que me dio. Me da pena irme de aquella manera. Fue muy duro estar un año sin jugar. Conmigo las cosas no se llevaron bien y tuve que tomar una decisión”.

Según Alkorta, los jugadores fueron los que pidieron el regreso Fernando Llorente al Athletic

“Los jugadores me preguntan a ver si se puede traer a Llorente, porque creen que puede mejorar el equipo”, explicaba el director deportivo del conjunto vasco durante la presentación de Alex Berenguer.

“Hemos estado con él, le hemos hecho una oferta, hay un momento que creemos que se le puede traer y hay un momento en el que el club decide que no hay que acometer un fichaje”, añadía Alkorta.