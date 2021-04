Los equipos que amenazan la continuidad de Moncayola en Osasuna

El buen hacer del centrocampista de 22 años en el cuadro rojillo ha despertado la atención de varios equipos Si bien Jon Moncayola ha sido relacionado con el Athletic, no es una prioridad para el conjunto vasco. No obstante, pretendientes no le faltarán en verano, por lo que su continuidad en Osasuna de cara al siguiente curso está en el aire.

Así lo asegura el diario AS, que es el que es el que ha bajado al Athletic de la puja por Jon Moncayola. Sí estarían tras los pasos del centrocampista clubes de Francia, Italia, Alemania e Inglaterra, aunque no ha trascendido el nombre de ninguno de ellos. Cabe señalar que la cláusula de Jon Moncayola con Osasuna es de 12 millones de euros, una cantidad que podría rebajarse hasta los 8 si el conjunto navarro descendiera a Segunda División.

Moncayola y David García podrían abandonar Osasuna en verano

Al igual que Jon Moncayola, otro futbolista del cuadro rojillo cuya continuidad está en el aire es David García. Aunque el central de 27 años tiene una cláusula de 12 millones de euros, termina contrato en 2022, por lo que podría salir del cuadro rojillo este verano. Esto es algo que estaría dispuesto a aprovechar el Betis, que piensa en David García como recambio de Aïssa Mandi.

Otro que también quiere pescar en Osasuna, en este caso para su filial, es el Real Madrid, que quiere fichar a Christian Mutilva antes de que su precio se eleve. Y es que fichar al centrocampista de 17 años cuesta 1,5 millones de euros, cifra que pasará a ser de 3 si juega con el filial y de 8 si lo hace con el primer equipo.