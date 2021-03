Marcelino pide al Athletic el fichaje de Javi Martínez

El pasado verano, el conjunto vasco renunció a pagar por el centrocampista de 32 años y éste podrá hacerse con sus servicios a coste cero. Marcelino García Toral ha pedido al Athletic el fichaje de Javi Martínez, que termina contrato al final del presente curso con el Bayern de Múnich.

En San Mamés buscan a un futbolista en su demarcación y el técnico asturiano considera un punto a favor su dilatada experiencia. Cabe señalar que Javi Martínez estuvo muy cerca del Athletic el pasado verano, incluso, llegó a ser cazado en verano diciendo que llevaría el dorsal número 2. “Me han dejado el ‘2”, decía tras conocerse los dorsales del conjunto vasco de cara a esta campaña. “¡El mítico de Toquero!”, le respondía, entre risas, Thiago Alcántara. Finalmente su fichaje no terminó por concretarse. El Bayern de Múnich solicitaba 12 millones por su traspaso y se negó a rebajar su precio después de que éste anotase un gol en la Supercopa de Europa. El Athletic, por su parte, no quiso superar los 10, cantidad que pagó al Torino por Álex Berenguer.

Javi Gracia y Daniel Vivian podrían ser los primeros fichajes del Athletic

Respecto a los cedidos, Marcelino García Toral había decidido volver a hacer sitio en el Athletic a Daniel Vivian. El buen hacer de este central de 21 años en el Mirandés le valdrá para regresar al conjunto vasco. Más difícil lo tendrá Daniel Vivian para hacerse un hueco en el once, ya que Iñigo Martínez, Yeray Álvarez y Unai Núñez estarán por delante de él en el Athletic.