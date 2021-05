Fabio Blanco cambiará el Valencia por el Eintracht

El extremo de 17 años, al que muchos comparan con Ferran Torres, finalmente no renovará con el conjunto che. Pese a que el Barcelona y el Real Madrid habían tentado a Fabio Blanco para que no lo hiciera, finalmente ha optado por iniciar una nueva aventura en Alemania, y no de la mano del Borussia Dortmund, que también le pretendía sino de la del Eintracht.

A favor de su llegada al cuadro bávaro juega que éste no tiene filial. Es decir, que el Eintracht daría una oportunidad a Fabio Blanco en el primer equipo. Según SkySports ya habría acuerdo entre el equipo alemán y el todavía futbolista del Valencia. Fabio Blanco también había sido relacionado con el Olympique de Marsella, con el con el Milán y con la Juventus.

Además del Eintracht, la Juventus quiere pescar en el Valencia

Precisamente este último equipo, además de a Fabio Blanco esta dispuesto a tentar a Jesús Vázquez, otro futbolista al que el Valencia está tratando de blindar. Aunque el lateral zurdo de 18 años tiene contrato con el club de Mestalla hasta 2022, con Gayà y con Lato por delante tiene complicado promocionar al primer equipo. Esto es algo que querría aprovechar la Juventus, que ya ha seguido en directo al defensor, para hacerse con sus servicios este verano.

Incluso con la Juventus ha sido relacionado en las últimas horas el propio José Luis Gayà. El equipo italiano tiene previsto desprenderse de Alex Sandro y busca a un nuevo futbolista en su demarcación. Así pues sondeará a Gayà por si este decide abandonar el Valencia ante la convulsa situación que vive el club.