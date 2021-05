Sara Carbonero revoluciona Instagram intercambiándose mensaje con Dani Martínez

La periodista ha entrevistado al presentador en su programa de radio. Antes, tanto Sara Carbonero como Dani Martínez han intercambiado divertidos mensajes en Instagram que han hecho las delicias de sus seguidores.

La exmujer de Iker Casillas, con su particular sentido del humor, comenzaba escribiendo. “Pues qué cantidad de cosas ha hecho este chico desde ‘La madre de José’”. Sara Carbonero se burlaba así de los que confunden al cómico con el cantante Dani Martín.

“Al fin consigo que me entreviste Isabel Jiménez ¡un honor!”, replicaba Dani Martínez. Dicho mensaje era contestado nuevamente por Sara Carbonero: “Qué mal te ha sentado cumplir los 40...”. “Perdona, tengo 38, 3 menos que tú. Se está tambaleando la entrevista de esta tarde Radio Marca”, replicaba nuevamente el presentador. “Me has puesto cuatro de más. Menos mal que tú presentas y no concursas...”, añadía Sara Carbonero.

“Déjame que estoy concentrada escuchando tu última canción”, volvía a agregar Sara Carbonero. “No tengo nada que añadir, pero quiero escribir para que se vea esto cada vez más pequeño”, concluía el humorista.

El intercambio de mensajes entre Casillas e Isabel Jiménez

Dani Martínez ha tratado de ‘picar’ a Sara Carbonero haciendo que la confundía con Isabel Jiménez, que es una gran amiga suya. Precisamente la periodista intercambiaba mensajes con Iker Casillas recientemente. En una publicación en la que el que fuera guardameta del Real Madrid, del Oporto y de la Selección ponía: “¿Qué piensas?”, la periodista de Telecinco respondía: “¿Te lo digo?”. El intercambio de mensajes entre ambos también dio lugar a un sinfín de comentarios.