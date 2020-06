Amelia Bono tiene el look casual que más rejuvenece y estiliza (aun con zapato plano)

Uniqlo. Si buscas unimpecable, cómodo y fresco durante todo el día, las camisas de rayón son lo que necesitas: transpirables, suaves con la piel y evitan la formación de arrugas. El Subtítulo (obligatorio) corresponde al pie de foto, el Fotógrafo (obligatorio) al autor y el Crédito (opcional) a la agencia o medio."},"syndication":{},"resized_urls":{"filters":"/smart/filters:format(webp)/","1260x840":"/Ob2Z3DrFBH-jNSGZToijEeozHzo=","840x560":"/MYXr0_nAEUPbeIR6W9jMGFOge3k=","420x280":"/WdrQOOoPWJMK_yQK7MwBPFlOT9c=","420x420":"/8xkt5jZnijzi5dEDdGGh1v4wYSE=","280x420":"/jHMh6kkAQrCCQ0LrqSALkeuT9f0=","1260x0":"/CNWCl8g1_Jvwd4BWXE6592iN020=","840x0":"/i7z5n_-amoCz_rLxtcF20o1BDHU=","420x0":"/dIuMS2GhKGojBWLUDV2g-GBuTHw=","jpg":{"filters":"/smart/filters:format(jpg)/","1260x840":"/n_0Qaq2nyu9-2G05fKpW__d40PQ=","840x560":"/u4HzNU1JTZiRBqBqXY1t6G8eJpg=","420x280":"/5z2hqAZmh5Al-bZTc9X8ypg-WWs=","420x420":"/cUimSazH26kynx1OnrZAcmqei0M=","280x420":"/AUUbp5e0ThPcfRtxRwaG3bESvTM=","1260x0":"/XX9Sjj0gx3vAV-HjZBbca9P2OrM=","840x0":"/vwzXYu8Ljpd0wudM16ZSY38_vNo=","420x0":"/PtVfacP7d0O0BoGsPNe1zpqrL6k="}}},{"_id":"F63OTOI2LJHZBKQMHJXFITR2RQ","type":"text","additional_properties":{"comments":[],"inline_comments":[],"_id":1592299486156},"content":"Esta americana dees perfecta también para imitar eldeporque además ¡es del mismo color! Se trata de un diseño corto, cuello de solapa, solapas con muesca, dos bolsillos de ribete en la parte delantera, manga larga, puños abotonados, abertura posterior y cierre de botón. El Subtítulo (obligatorio) corresponde al pie de foto, el Fotógrafo (obligatorio) al autor y el Crédito (opcional) a la agencia o medio."},"syndication":{},"resized_urls":{"filters":"/smart/filters:format(webp)/","1260x840":"/3lMaBiQD3jfxJM9TUYMSV_qtdEA=","840x560":"/wwhHHtpBnF7feHSCoeyyQq5k62U=","420x280":"/w2rws1IljuIWiRfgqdwvM30Z0PY=","420x420":"/M9gmoplyzIN6Ue4WafyYMied2DA=","280x420":"/tH790FYf1wJCHPBG_udTLLBYqXw=","1260x0":"/_j-hTYWPd7OyXyOg2kmCEWm7Ik8=","840x0":"/egzbNjv2HXwrVCuZMPq2hSIelhw=","420x0":"/mC_fh2rOBlraBfm7phn0hSMBueo=","jpg":{"filters":"/smart/filters:format(jpg)/","1260x840":"/3Xs_4c9rOwNMMikfIu36tJEAwe8=","840x560":"/vgPqySBwujG3KoCI9otud3WKvok=","420x280":"/JiN99Nb6PF7Ur7cxwYxd0vHTC6w=","420x420":"/TsCsamag5OHxbBxstmh93GpdVMI=","280x420":"/Q5mHsB_9IGZWLI9fXazWkrcBns8=","1260x0":"/S2LwPhFOSrPZ2xyOw9GacZRgGLA=","840x0":"/lB00CgNld2qTk8MK92eKgW11A6c=","420x0":"/CI52fOgWNHSg3IiLJLoWdvi549E="}}},{"_id":"HI3QZBS5FNCC7DEGZPJIFZ7ARA","type":"text","additional_properties":{"comments":[],"inline_comments":[],"_id":1592299486158},"content":"La minifalda vaquera que ves bajo estas líneas también es de. El Subtítulo (obligatorio) corresponde al pie de foto, el Fotógrafo (obligatorio) al autor y el Crédito (opcional) a la agencia o medio."},"syndication":{},"resized_urls":{"filters":"/smart/filters:format(webp)/","1260x840":"/iYINB3aue3TKOprGLguFl8sAuxI=","840x560":"/dtAU_R1gIkaGXeaanwIV9-krMJA=","420x280":"/1DvLA3Om3-hctysUrujXF1eCih0=","420x420":"/IJ5ZVCEN7d15_yV1XyoftP8vw4M=","280x420":"/WfVfJtAi93ckUmLMWfGKk0IMci4=","1260x0":"/tbPdMzcB1LuTNvHoBGFU7XQIv_4=","840x0":"/BY2a-xfjL4qLotj5cFpAbai8sf0=","420x0":"/M3PvZnW3-nzDY7s0g4jLNMmCdkc=","jpg":{"filters":"/smart/filters:format(jpg)/","1260x840":"/QGCYQA8zth_5qkZwV07ykoBSfZo=","840x560":"/TlkOOH2ui3hGlVPR5eb5wph_wes=","420x280":"/8NyM5Xxq6P52ivrFsUP_m558kvE=","420x420":"/UwWXziPw9in6PytoRmvoS9i3GJo=","280x420":"/n5-_UYfatgDyQsOx7IfsrU2-76Q=","1260x0":"/BXOl00epMN8a2kke53ThQqi1r9U=","840x0":"/w2Lw7pj9i3NNYOXVFGktQPx5LoU=","420x0":"/KgsmEB9_o6BwGAcWaVNcMo3mHuA="}}},{"_id":"H6YJ6YZ2PJHCZHNHVZJ5HUSQAI","type":"text","additional_properties":{"comments":[],"inline_comments":[],"_id":1592299486160},"content":"Para completar el estilismo desolo te hacen falta unas. Las que te mostramos a continuación son las Chuck Taylor All Star Core Canvas Hi y tienen un precio de 63.99 euros en La Redoute porque se encuentran rebajadas . El Subtítulo (obligatorio) corresponde al pie de foto, el Fotógrafo (obligatorio) al autor y el Crédito (opcional) a la agencia o medio."},"syndication":{},"resized_urls":{"filters":"/smart/filters:format(webp)/","1260x840":"/VME-mYfwYZ92ZEcE0P4nV4uT7BM=","840x560":"/gGirhl7wpVkvXZub-cXwnWv618E=","420x280":"/L45oBISMPv_-4jSjvc6saDpkgbw=","420x420":"/lQCBXVRh3gVX_I3TRyBxkADnG8Y=","280x420":"/ETpXU65K_9HYqxmVuYfdeofAlZU=","1260x0":"/AYDa4wnzrx0INfaiEJqwXWNrmv0=","840x0":"/_-_oGcs0NfH9PFbxAvIzkbuvV2w=","420x0":"/JodlgK-SILqqdiN0zc6ly9iqxRo=","jpg":{"filters":"/smart/filters:format(jpg)/","1260x840":"/aksW4bs6f6C8hlPS9mpPvPS2UwI=","840x560":"/x_e4xxGRGwGx2-f2EcM87GMUbrk=","420x280":"/O1pPn1jL23EJZ5gwhRy3MDAu--w=","420x420":"/NOU0kwrKxgyueWrwzAJ1fsGP6Ao=","280x420":"/xCQ0ob_kVc1ZMq0RtZ2z-pe8oVA=","1260x0":"/e3p0RnKXpOaURZeS2at8XgyBc3g=","840x0":"/MbZqWbh5qJh3RrX2vLZlEONR0TE=","420x0":"/d0hK0xc-5ifiDgb1dO-UQVMwyAk="}}},{"_id":"VD6T22Y3RZBJXGLOGFTM4W4LLU","type":"text","additional_properties":{"comments":[],"inline_comments":[],"_id":1592299486162},"content":"ha llevado suscon un calcetín de rayas visto y tú puedes hacer lo mismo gracias a estos dedeque te mostramos a continuación. Imagen subida manualmente desde el escritorio del redactor. 