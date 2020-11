Tamara Falcó enamora en ‘El Hormiguero’ con este top cruzado de encaje que hace el escote más bonito

Ya no hay dudas, Tamara Falcó se ha convertido en toda una ‘insider’ de moda en nuestro país. Look que saca, look que nos deja con la boca abierta. Y aunque ayer dijera en ‘El Hormiguero’ que no sabe ni le gusta posar ante las cámara, la verdad es que Tamara cada día está más guapa. Los ‘juernes’ ahora son para ver los lookazos de Tamara en la televisión. Una de las novedades en la vida laboral de Tamara es su estreno como colaboradora de ‘El hormiguero’. Un nuevo trabajo que la ha catapultado al prime time de Antena 3 de la mano de Pablo Motos, con quien la sintonía es inmejorable. Casi o más que los looks que nos deja la aristócrata. Y esta vez Tamara Falcó ha apostado por un top de escote cruzado y encaje en color mostaza de French Connection que realza el escote. ¿Lo malo? Que en la web de la marca está agotado y en Asos también.

Igualmente es una gran idea para los looks de Navidad, combinar un top de escote cruzado o incluso un jersey de escote cruzado de punto con unos pantalones negros o vaqueros y ya tienes el look hecho.