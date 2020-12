Reto anti puntos negros: cómo acabar con ellos sin la ayuda de un especialista

Los puntos negros son una de nuestras grandes pesadillas. La principal para un gran número de personas. Hablamos de ese denominado acné comedónico que se produce como resultado de un exceso de sebo producido por las glándulas sebáceas y que, a diferencia de las espinillas, destaca por estar abierto, lo que provoca que en contacto con el aire, se oxide y genere ese color oscuro tan característico y molesto a la vez.

En su aparición, entran en juego multitud de factores, desde temas hormonales y genéticos de cada persona, al uso continuado de productos de maquillaje o la contaminación. De ahí que combatirlos no sea fácil, pero tampoco imposible. Una exigente rutina diaria y conocer, totalmente, nuestro tipo de piel es vital, al menos para prevenir su aparición.

Park Street @parkstreet para Unsplash

Aquí van algunos tips que pueden ser de gran ayuda. No te olvides que esto no es solo un tema para aquellos que se encuentren en una etapa de pubertad, nada más lejos de la realidad.

La importancia de la limpieza facial

Como ya hemos mencionado con anterioridad en temas relacionados con las impurezas de la piel o los temidos signos de la edad, la limpieza facial es el primer punto para poder presumir de cutis a cualquier edad. Para combatir los puntos negros, todavía más.

Hablamos de una rutina exigente, la doble limpieza es clave: mañana y noche. Es cuestión de evitar que restos de suciedad o maquillaje permanezcan en el rostro. También es clave la exfoliación, al menos una vez por semana, utiliza un producto suave que no sea demasiado agresivo con tu piel y los resultados vendrán solos.

Hidratar continuamente

No debemos olvidar este paso, ni contando con una piel grasa o con tendencia acneica. Mantener el rostro hidratado es clave para dar con el equilibrio idóneo, opta por fórmulas no comedogénicas para que no obstruyan tus poros.

Observa que tus productos cuenten con ácido salicílico

Quizás no habías oído hablar de él pero es el activo estrella para combatir los puntos negros. Ayuda a limpiar en profundidad, como si de un exfoliante se tratara. Que tus limpiadores, desmaquillantes y demás productos de belleza cuenten con ácido salicílico es básico para hacer frente a este problema, los expertos recomiendan concentraciones de entre el 2 y el 5%.

Ah, y ¡no te olvides del retinol! Habitualmente lo incluimos en la rutina por sus beneficios antiedad pero nos olvidamos de sus grandes efectos para combatir el sebo.

Añade un cepillo limpiador a tu neceser

No es obligatorio pero si un gran apoyo. Por mucho que dediques tiempo a limpiar tu rostro con los productos adecuados, nada como este tipo de dispositivos para hacer esta labor con profundidad. Están diseñados específicamente para ello. Hablamos de invertir en ti, en tu cuidado, eso nunca será un error.